تأكيد إصابة شخص بفيروس هانتا في كندا

خبرني - أفادت صحيفة "سي بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولي الصحة بأن نتائج فحص أحد الكنديين المعزولين في ولاية بريتيش كولومبيا الكندية جاءت إيجابية لفيروس "هانتا" بعد مغادرته سفينة سياحية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن كبير الأطباء في المقاطعة يوم السبت، أن "نتائج فحص أحد الكنديين الذين يخضعون للعزل جاءت إيجابية مبدئيا لفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية تأثرت بتفشي متحور الأنديز من الفيروس في الأسابيع الأخيرة".

وقالت مسؤولة الصحة العامة في المقاطعة الدكتورة بوني هنري، يوم السبت، إن "المريض بدأ يعاني من أعراض خفيفة، تشمل الحمى والصداع قبل يومين، وقد نقل إلى مستشفى في فيكتوريا، حيث خضع للتقييم والفحوصات اللازمة".

وأشارت الجهات الرسمية إلى أن احتمالات انتشار الفيروس على نطاق واسع ما تزال محدودة ومنخفضة حتى الآن.

ويؤكد مسؤولو الصحة أن فيروس "هانتا" ينتشر عادة عبر فضلات القوارض، ولا ينتقل بسهولة بين البشر، إلا أن متحور الأنديز، الذي رصد في هذا التفشي، قد يكون قادرا على الانتقال بين البشر في حالات نادرة.