اعتداء طلاب على معلم في مصر يثير غضباً واسعاً - فيديو

خبرني - أثار فيديو صادم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل بعدما وثق اعتداء مجموعة من الطلاب على أحد المعلمين داخل فصل دراسي بإحدى المدارس المصرية.

وأظهر الفيديو المتداول حالة من الفوضى داخل الفصل حيث قام الطلاب بالتطاول والاعتداء على المعلم، وسط صرخات ومشاهد أثارت صدمة واستياء عاما كبيرا، ودفعت الكثيرين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات رادعة وسريعة للحفاظ على هيبة المعلم وأمن المدارس.

وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين ومطالبات بضرورة التحقيق في الواقعة واتخاذ إجراءات حاسمة، ومناشدات للحفاظ على هيبة المعلم وفرض الانضباط داخل المدارس.

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم -رفض ذكر اسمه- أن الوزارة تابعت الواقعة فور انتشار الفيديو، وشكلت لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد الطلاب المتورطين.

وأوضح المصدر أن الفيديو يعود إلى شهر ونصف الشهر في مدرسة فندقية ولم يتقدم المعلم بأي شكوى، وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين من الطلاب.

وشدد المصدر على أن وزارة التربية والتعليم لن تتهاون في مثل هذه الوقائع، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الطلابي، بما في ذلك الفصل النهائي أو الإحالة إلى النيابة العامة حسب الجسامة.

وتعد هذه الواقعة واحدة من سلسلة حوادث متكررة شهدتها المدارس المصرية في السنوات الأخيرة، تعكس تراجعا في هيبة المعلم وتدني مستوى الانضباط داخل بعض المؤسسات التعليمية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم في مثل هذه الحالات على تطبيق سياسة "الردع" من خلال فصل الطلاب المعتدين، وتكثيف برامج التوعية، وتعزيز دور الإرشاد النفسي والاجتماعي داخل المدارس لحماية المعلمين واستعادة الانضباط الدراسي.

ويأتي الغضب الشعبي الواسع من هذه الوقائع في ظل مطالب متكررة من نقابة المعلمين وأولياء الأمور بضرورة سن قوانين أشد صرامة لحماية المعلم أثناء تأدية عمله، واعتبار الاعتداء عليه اعتداءً على المؤسسة التعليمية بأكملها.