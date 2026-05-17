كنز خفي..7 فوائد منزلية لبقايا القهوة

خبرني - يستمتع الكثيرون بتناول فنجان القهوة سواء في الصباح أو في أي وقت من النهار، وبالطبع يعد الخيار الأروع هو القهوة المجهزة من طحن الحبوب مباشرة، والتي يتم تحضيرها في خلال ثوان معدودة باستخدام ماكينة موثوقة، لتُنتج مزيجاً غنياً من النكهة مع طبقة كريمة كثيفة في الأعلى، ولا يتبقى سوى بقايا القهوة، بحسب ما جاء في مقدمة تقرير نشره موقع Good Housekeeping.

لكن يبقى أنه قبل التخلص من هذه البقايا في سلة المهملات، ينبغي التريث قليلاً، لأنه يمكن أن يكون لبقايا القهوة استخدامات عديدة في المنزل والحديقة، فهي تنعش النباتات والبشرة، كما يلي:

1. إصلاح الخدوش على الأثاث الخشبي

للحصول على مظهر أنيق وإخفاء الخدوش المزعجة على الأثاث الخشبي الداكن والمطلي، سواء كان مقعد حديقة أو كرسياً قديماً أو حتى ألواح الأرضية، يُمكن استخدام بقايا القهوة.

يمكن وضع عجينة رطبة من بقايا القهوة (مع مراعاة أن تكون لزجة) مباشرة على سطح الخدش، مع تجربتها أولاً على منطقة غير ظاهرة. تُترك العجينة لعدة ساعات، أو طوال الليل، ثم تُمسح بقطعة قماش رطبة (لا يتم فركها بقوة حتى لا يُخدش الأثاث أكثر). سيملأ اللون الطبيعي للقهوة الخدش ويجعله أقل وضوحاً.



2. طرد الحلزون من الحدائق

يقال إن الكافيين الموجود في بقايا القهوة له تأثير طارد للحلزون الذي يتواجد بالحدائق، فملمس بقايا القهوة الجاف والخشن لا يُشجعها على التسلق. لذا، يمكن أن تكون بقايا القهوة بمثابة طوق نجاة للنباتات.

يتم نثر طبقة واقية حول النباتات الحساسة مباشرة في التربة أو في أصيص الزرع، كما يمكن أيضاً خلطها بالتربة إذا كان ذلك أسهل، لمنعها من التطاير. لكن ينبغي تجنب وضع بقايا القهوة مباشرة حول النباتات الصغيرة أو الرقيقة، واستخدم السماد العضوي مع بقايا القهوة في هذه الحالة.

3. تقشير البشرة

يمكن أن تصبح بقايا القهوة أيضاً جزءاً أساسياً من روتين الجمال، فبفضل ملمسها الخشن، تعمل كمقشر طبيعي عند وضعها وفركها على البشرة.

يتم خلط 100 غرام من البن المطحون الطازج مع 10 غرامات من ملح البحر و20 غراماً من السكر، بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وزيت اللوز، مع الحرص على التعامل بلطف إذا كانت البشرة حساسة. أما بالنسبة للوجه، فيُنصح بتجنب مقشر القهوة المنزلي واستخدام المقشرات الكيميائية الجاهزة التي تعمل على تقشير خلايا الجلد الميتة.

4. إزالة الروائح الكريهة من البراد

ينصح الخبراء باستخدام البن المطحون للتخلص من الروائح الكريهة في الثلاجة. ببساطة، يتم وضع وعاءً صغيراً في الجزء الخلفي من أحد الرفوف وسيبدأ مفعوله. يمتصّ البن المطحون الروائح الكريهة ويعادلها بفضل خصائصه النيتروجينية ومساميته. كما أنه يُصدر رائحة زكية تُخفي أي روائح أخرى قد تكون موجودة.

بفضل خصائصه المُزيلة للروائح، يُمكن استخدام البن المطحون في أي مكان مُعرّض للروائح، سواءً كان ذلك الأحذية أو حقيبة الملابس الرياضية أو خزانة الملابس أو حتى السيارة. إنه يُشبه بيكربونات الصوديوم في تنوّع استخداماته في إزالة الروائح.

5. تنظيف الأواني والمقالي المحروقة

يُعرف البن المطحون بخواصه الكاشطة، لذا يمكن استخدامه في تنظيف الأواني والمقالي المحروقة. يتم مزج معجون من البن المطحون (بضع ملاعق كبيرة من البن تكفي لكل مقلاة) مع الماء (يراعى أن يكون سميكاً حتى لا يُغسل بسهولة)، ثم تُستخدم إسفنجة لأخذه ووضعه مباشرةً على الإناء أو المقلاة أو صينية الخبز. يجب تجنب استخدامه على الأسطح الرقيقة أو غير اللاصقة، لأنه قد يخدشها.

كما يوصي الخبراء بعدم سكب تفل القهوة في حوض المطبخ لأنه يمكن أن يُسبب انسدادات. بدلاً من ذلك، يُنصح بتفريغه في كومة السماد أو في سلة المهملات.

6. إثراء التربة

من الشائع الاعتقاد بأن تفل القهوة له تأثير إيجابي على تربة الحديقة. وهذا صحيح إلى حد ما، ولكن فقط عند استخدامه باعتدال.

يُفترض غالباً أن تفل القهوة يُخفض درجة حموضة التربة، ولكن هذا غير صحيح. فتفل القهوة يكون متعادل تقريباً عند وصوله إلى التربة، حيث تُفقد الحموضة أثناء عملية تحضير القهوة. ورغم أن تفل القهوة يُطلق النيتروجين ويُوفر مجموعة من العناصر الغذائية، إلا أنه لا يجب التوقف عن استخدام الأسمدة. في الواقع، يمكن أن يُعيق الإفراط في استخدامه نمو النبات. ولكن، عند استخدامه مع السماد باعتدال، يُحسن تصريف المياه واحتفاظ التربة بالرطوبة، كما يُشجع نمو الديدان والكائنات الدقيقة. يُفضل استخدام طبقات رقيقة بسمك حوالي 1.25 سم.

7. صبغ الأقمشة

أخيرًا، بما أن تفل القهوة يُستخدم لصبغ الخشب، فمن الطبيعي أن يكون صبغة رائعة للأقمشة أيضًا - مثالي لإخفاء البقع غير المرغوب فيها. ببساطة، يتم غلي مزيج من تفل القهوة على الموقد للحصول على أفضل النتائج. تعتمد كمية التفل المستخدمة على حجم القطعة المراد صبغها ودرجة اللون المطلوبة. لكن كبداية، يُنصح باستخدام 5-6 ملاعق كبيرة لكل قطعة ملابس بحجم التيشيرت، مع زيادة الكمية تدريجيًا ومراقبة لون الماء.

بمجرد أن يغلي الماء، تُطفئ النار وتُنقع الملابس لمدة 10-20 دقيقة للحصول على لون فاتح، أو لمدة ساعة أو أكثر للحصول على لون داكن، مع التقليب من حين لآخر بملعقة. وعند الوصول إلى اللون المطلوب، يتم اخراج الملابس وتركها حتى تبرد قليلًا، ثم تُشطف وتوضع في قدر آخر به ماء ساخن وخل أبيض (جزء واحد من الخل إلى أربعة أجزاء من الماء). يتم النقع لمدة 10 دقائق، قبل اخراجها وشطفها قبل غسلها بالماء البارد.