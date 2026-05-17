منخفض خماسيني يرفع الحرارة ويثير الغبار في الأردن الأحد والاثنين

خبرني - تشير آخر مخرجات النماذج الحاسوبية إلى تأثر المملكة يومي الأحد والاثنين بمنخفض جوي خماسيني، ما يؤدي إلى ارتفاع واضح على درجات الحرارة وتزايد نسب الغبار في الأجواء على فترات، ولاسيما مع يوم الاثنين.

ويتوقع أن يتمثل تأثير الحالة الجوية وفق النقاط التالية:

ارتفاع واضح على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بعدة درجات مئوية، ويكون الطقس مائلاً للحرارة إلى حار نسبياً في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، مع وصول درجات الحرارة العظمى إلى حدود 30 مئوية في المدن الأردنية، فيما تقترب من 40 مئوية وربما اكثر في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تكون الأجواء حارة هناك.

ارتفاع نسب الغبار في الأجواء على فترات، خاصة اعتباراً من مساء الأحد ويوم الاثنين، ما يؤدي إلى تدنٍ متفاوت في مدى الرؤية الأفقية يكون كبير شرقًا.

متوقع مع يوم الاثنين هبوب رياح غربية نشطة إلى قوية السرعة، تصل سرعة هباتها إلى ما بين 70-90 كم/ساعة في مناطق البادية الشرقية، ما يؤدي إلى تشكل عواصف رملية في تلك المناطق، إضافة إلى إثارة موجات غبار كثيفة في مختلف المناطق الصحراوية والطرق الخارجية والمنافذ الحدودية، الأمر الذي يستوجب الانتباه من مخاطر تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية.