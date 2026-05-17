إيطالي من أصول مغربية يدهس 8 أشخاص في مودينا

  • 17 أيار 2026
  • 01:16
خبرني - دهس سائق يعاني من مشاكل نفسية مشاة في أحد شوارع مدينة مودينا بشمال إيطاليا السبت، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، أربعة منهم إصاباتهم خطيرة، بحسب ما أفادت السلطات.

وأظهرت لقطات كاميرات مراقبة بثتها وسائل الإعلام الإيطالية، سيارة تندفع بسرعة عالية في شارع مكتظ بالمشاة وراكبي الدراجات بوسط المدنية.

وقالت محافظة المدنية فابريتسيا تريولو في مؤتمر صحفي، إن السائق، وهو إيطالي من أصول مغربية، دهس عددا من الأشخاص قبل أن يحطم بسيارته واجهة متجر.

وحاول السائق الفرار من مكان الحادث، لكن أربعة من المارة لاحقوه وحاصروه قبل أن يشهر سكينا ويصيب أحدهم.

وأضافت المحافظة أنه تم نقل ثمانية أشخاص من بينهم ألماني وبولندي، إلى المستشفى، أربعة منهم في حالة خطيرة. وقد خضع أحد المصابين لعملية بتر لساقيه.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على منصة اكس الحادث بـ"الخطير جدا".

وأضافت "أود أيضا أن أعرب عن امتناني للمواطنين الذين تدخلوا بشجاعة لاعتقال الجاني، وكذلك لضباط إنفاذ القانون على استجابتهم".

وأشارت المحافظة إلى أن السائق، وهو خريج اقتصاد من مواليد عام 1995، لم يكن معروفا لدى الشرطة، لكنه مر بفترة اضطراب نفسي عام 2022.

وأضافت أنه "كان يتلقى العلاج في مركز للصحة النفسية لاضطرابات الفصام، لكننا فقدنا الاتصال به بعد فترة مراقبة أولية في المركز".

وفقا للمحافظة، لم يكن السائق تحت تأثير أي مواد مخدرة.

