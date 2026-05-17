ترمب في إشارة إلى إيران: هدوء ما قبل العاصفة

خبرني - ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى اقتراب التحرك العسكري من جديد ضد إيران، في منشور له عبر منصته تروث سوشال.

وكتب ترمب عبر المنصة: "هدوء ما قبل العاصفة"، وأرفق المنشور بصورة له وخلفه عاصفة كبيرة وسفن حربية، وفي الخلفية أيضا علم إيران.

وعلقت الولايات المتحدة هجماتها على إيران الشهر الماضي، لكنها بدأت حصارا على موانئها. وقالت طهران إنها لن تفتح المضيق قبل أن تنهي الولايات المتحدة الحصار. وهدد ترامب بمهاجمة إيران مجددا إذا لم تبرم اتفاقا.

وقال ترمب الجمعة "لا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا، نريد المضيق مفتوحا".

وتقول طهران إنها لا تعتزم تصنيع سلاح نووي. وترفض إنهاء أبحاثها النووية أو التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وقال ترمب في مقابلة بثت الخميس، في برنامج (هانيتي) على شبكة (فوكس نيوز) إن صبره على إيران بدأ ينفد، وإن طهران "يجب أن تبرم اتفاقا".