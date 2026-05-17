هل يختبئ هانتا في السائل المنوي لسنوات؟.. دراسة تثير صدمة

خبرني - أعادت دراسة أجراها باحثون في مختبر "سبيز" السويسري، المتخصص في التهديدات النووية والبيولوجية، فتح النقاش حول السلوك البيولوجي الغامض لبعض الفيروسات داخل جسم الإنسان، بعد أن كشفت عن إمكانية بقاء آثار جينية لسلالة "أنديز" من فيروس هانتا داخل السائل المنوي للرجال لفترة قد تمتد إلى نحو ست سنوات بعد التعافي من العدوى.

يأتي ذلك في ظل استمرار مسؤولي الصحة في مراقبة سلالة الأنديز النادرة والقاتلة من فيروس هانتا التي انتشرت على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، وأظهرت نتائج مقلقة حول قدرة المرض على الانتقال لفترات طويلة.

ونشرت عدد من الصحف الأجنبية بينها "ذا صن" (The Sun) و"إندبندنت" (Independent) تفاصيل الدراسة التي تتبع فيها الباحثون حالة رجل يبلغ من العمر 55 عاماً أصيب بفيروس هانتا في أمريكا الجنوبية، وعلى الرغم من اختفاء الفيروس من دمه وبوله وجهازه التنفسي أثناء تعافيه، فإنهم عثروا على آثار للمادة الوراثية الفيروسية في سائله المنوي بعد 71 شهراً (خمس سنوات و11 شهراً) من الإصابة.



فيروس نادر وخطير

ويعد فيروس "هانتا" من الفيروسات النادرة والخطيرة التي تنتقل غالباً من القوارض إلى البشر عبر استنشاق جزيئات ملوثة بفضلات أو بول القوارض، وفي حالات نادرة قد يُسبب متلازمة هانتا القلبية الرئوية، وهي مرض خطير تتراوح نسبة الوفيات فيه بين 25 و40%، مما يجعله، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، "مرضاً يُثير قلقاً بالغاً على الصحة العامة".

وبما أن الحيوانات المنوية ضرورية للتكاثر، فإن جهاز المناعة في الجسم لا يهاجمها. وهذا يعني أن بعض الفيروسات -بما في ذلك فيروس هانتا، والإيبولا، وزيكا- يمكن أن تبقى خفية في خصيتي الرجل، حتى مع قيام الجسم بمكافحتها في أماكن أخرى.

ويصف الباحثون الخصيتين بأنهما "ملاذ آمن" لما لا يقل عن 27 مرضاً معدياً، مما يسمح لمسببات الأمراض بالبقاء في الجسم وإصابة الآخرين لسنوات بعد شفاء المريض.

ويعتمد بقاء الفيروس في الخصيتين على عدة عوامل، منها الحمل الفيروسي (كمية الفيروس الموجودة في مجرى الدم في البداية) وقدرة الفيروس على التكاثر داخل الجهاز التناسلي الذكري.

وتشير الدراسة التي أجريت عام 2023 إلى أن الجهاز التناسلي الذكري قد يعمل كمستودع للفيروس، حيث يستطيع الفيروس التهرب من جهاز المناعة، وهو نمط يُلاحظ أيضاً في فيروسات أخرى مثل الإيبولا وزيكا.

وحسب الدراسة قال الباحثون: "تُظهر نتائجنا مجتمعة أن فيروس الأنديز لديه القدرة على الانتقال جنسياً"، مع تأكيدهم على عدم توثيق أي حالة انتقال جنسي لفيروس الأنديز.

توصيات

وأكدت شركة "إيرفينيتي" لصحيفة التلغراف (The Telegraph) أمس الجمعة أن الإرشادات الموجهة لمرضى فيروس هانتا من الذكور يجب أن تكون مماثلة لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية لمراقبة السائل المنوي لمتعافي فيروس الإيبولا، وأن يتلقى المتعافون من فيروس هانتا إرشادات شاملة حول ممارسة الجنس الآمن بعد انتهاء فترة الحجر الصحي (42 يوماً).