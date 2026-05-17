عمدة نيويورك يواجه انتقادات إسرائيلية بسبب شهادة عن النكبة

خبرني - نشر عمدة نيويورك زهران ممداني، أمس الجمعة، مقطع فيديو لامرأة قال إنها ناجية من النكبة عام 1948، التي يحيي الفلسطينيون ذكراها يوم 15 مايو/أيار من كل عام.

وتروي إينيا بوشناق، وهي مقيمة في نيويورك، في مقابلة ضمن الفيديو المنشور على حساب ممداني بمنصة "إكس"، تفاصيل فرارها من القدس المحتلة عقب أعمال العنف والقتل التي رافقت تلك المرحلة من تهجير الفلسطينيين.

وعلّق عمدة نيويورك على شهادة المرأة، التي كسا الشيب شعرها، بالقول إنها تمثل واحدة من نحو 700 ألف فلسطيني جرى تهجيرهم خلال نكبة 1948، مشيرا إلى ما تحمله قصتها من رمزية عن الوطن والذاكرة واللجوء عبر الأجيال.



ويقدّم الفيديو تعريفا للنكبة بوصفها مصطلحا عربيا يعني "الكارثة"، ويشير إلى تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني بين عامي 1947 و1949 خلال "قيام دولة إسرائيل" وما تلاه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وتعود المرأة بذاكرتها إلى الجرائم الإسرائيلية، مشيرة إلى أن مليشيات "الهاغاناه" و"الأرغون" و"ليحي" وغيرها دمرت أكثر من 400 قرية ومدينة فلسطينية، ونفذت عشرات المجازر التي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين.

غضب وانتقادات

وأثار نشر الفيديو انتقادات في أوساط مؤيدة لإسرائيل، إذ قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المقطع قدّم رواية أحادية لأحداث عام 1948، منتقدة "عدم التطرق إلى سياقات أخرى مرتبطة بالحرب، من بينها رفض خطة التقسيم ودخول جيوش عربية إلى فلسطين، وما تعرّض له اليهود في بعض المناطق من انتهاكات"، وفق ما ذكرته.

كما نشرت شخصيات يهودية في نيويورك على حساباتها بمنصة "إكس" تعليقات تضمنت إيحاءات كراهية ونزعة تحريضية ضد عمدة نيويورك، إلى جانب عبارات مهينة في بعض الحالات، واتهموه بـ"تشويه تاريخ قيام إسرائيل وتجاهل بعض الوقائع المرتبطة بتلك المرحلة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور عبر منصة إكس إن النكبة "كانت نتيجة رفض العرب خطة التقسيم الصادرة عن الأمم المتحدة، وقرارهم شن حرب بهدف القضاء على دولة إسرائيل"، وفق تعبيرها.