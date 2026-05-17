قيادي منشق: الدعم السريع نفذت تصفيات وفرضت إقامة جبرية على قادة

خبرني - كشف القيادي المنشق عن قوات الدعم السريع في السودان علي عبد الله رزق الله، المعروف باسم "السافنا"، السبت، أن تلك القوات المسلحة نفذت عمليات تصفية لعدد من قادتها، وأنها أخضعت آخرين للإقامة الجبرية، مشيرا إلى وجود تدفق كبير للأسلحة إلى صفوفها.

وجاءت تصريحات رزق الله خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السودانية الخرطوم، هو الأول له منذ إعلان انشقاقه عن قوات الدعم السريع يوم 14 مايو/أيار الجاري، وانضمامه للقتال إلى جانب الجيش السوداني، بحسب وكالة الأنباء السودانية.



بين طلب "الحماية" و"الترهيب"

وقال "السافنا" إن انضمامه السابق إلى الدعم السريع كان "بدافع الضرورة والحماية الشخصية"، مؤكدا أنه لم يكن يملك خيارا آخر بسبب ما وصفها بـ"ممارسات الترهيب والانتقام التي طالت الأسر والأهالي، واستهدفت كل من يرفض الانخراط في القتال إلى جانبها".

ووفقا للقيادي المنشق، فإن من بين من تمت تصفيتهم برصاص الدعم السريع، عبد الله حسين، والمستشار حامد علي، إضافة إلى تصفيات أخرى وقعت خلال الأيام الماضية في ولاية غرب دارفور.

وأعلن رزق الله استعداده للاحتكام إلى القانون فيما يُنسب إليه من اتهامات، مشيرا إلى أنه وأسرته "من ضحايا المليشيا، شأنهم شأن بقية السودانيين".

وأكد أن "عددا كبيرا من القيادات الميدانية والقبلية مجبرون على الانخراط في صفوف الدعم السريع، حيث تهددهم القوات باستهداف أسرهم، وتستخدم أساليب ترهيب لإجبارهم على الاستمرار في صفوفها".

تدفق كبير للأسلحة

ولفت "السافنا" في تصريحاته إلى استعداده وقواته "للعمل بجدية لتفكيك الدعم السريع"، متوقعا حدوث "انشقاقات كبيرة داخلها خلال الفترة المقبلة".

كما أشار إلى أن "قيادات كبيرة، من بينهم قائد عمليات الدعم السريع عثمان محمد حامد، المعروف بـ"عثمان عمليات"، يخضعون للإقامة الجبرية".

ومن جهة أخرى، كشف القيادي المنشق عن وجود "تدفقات كبيرة للأسلحة إلى المليشيا في دارفور" لكن لم يذكر مصدرها.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من قوات الدعم السريع بشأن انشقاق "السافنا" وتصريحاته.

ويُعَد انشقاق "السافنا" ثاني ضربة لقوات الدعم السريع خلال أسابيع، بعد انشقاق النور القبة في أبريل/نيسان الماضي، وهو أحد مؤسسيها وقادتها الميدانيين البارزين.

وأمس الجمعة، نفذ الجيش السوداني غارات على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، من مصادر عسكرية سودانية.

واستهدف الجيش مواقع عدة من بينها مخازن للأسلحة شرقي المدينة، وذلك بعد غارات على امتداد الأيام السابقة، شملت مطار المدينة الذي تتخذه "الدعم السريع" موقعا لوجستيا لإمداد قواتها.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني بعد خلافات بشأن دمجها في المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى مجاعة تُعَد من بين الأسوأ عالميا، فضلا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.