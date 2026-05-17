الاحد: 17 أيار 2026
  • 17 أيار 2026
  • 00:21
جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان

خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، مقتل أحد جنوده خلال القتال المتواصل في جنوب لبنان، ليرتفع عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء الحرب على الجبهة الشمالية أوائل آذار/مارس إلى 21.

وقال الجيش إن النقيب معوز يسرائيل ريكانتي (24 عاما) "قُتل خلال المعارك في جنوب لبنان" بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك على إيران في 28 شباط/فبراير، إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله في الثاني من آذار/مارس صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الضربات.

وتردّ إسرائيل بشنّ غارات جوية واسعة على لبنان، إضافة إلى اجتياحها برا لمناطق حدودية في الجنوب.

