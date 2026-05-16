مصر تعلن دعمها لرؤية إريتريا بشأن إدارة البحر الأحمر

خبرني - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن حوكمة وأمن البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، باعتباره ممراً استراتيجياً يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لأي أطراف غير مشاطئة الانخراط في ترتيبات أو تفاهمات تخصه.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى دعم القاهرة للرؤية الإريترية بشأن إدارة البحر الأحمر، وما تضمنته من التأكيد على وحدة وسيادة الدول المطلة عليه.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد العاطي ووزير النقل المصري الفريق كامل الوزير اليوم مع رئيس إريتريا أسياس أفورقي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي الدعم المصري الكامل لإريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين من خلال إقامة مشروعات تعاون ثنائي.

وقد استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث عرض عبد العاطي الرؤية المصرية إزاء تطورات الأوضاع في كل من السودان والصومال، مؤكداً موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة.

من جهته، أكد وزير النقل المصري الحرص على تعزيز التعاون مع إريتريا في مجالات النقل والبنية التحتية واللوجستيات، مشيراً إلى استعداد الجانب المصري لنقل خبراته في مجالات السكك الحديدية والموانئ والنقل البحري، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز الربط الاقتصادي بين البلدين، مثمناً التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري، وتسيير خط ملاحي للشحن يربط بين الموانئ المصرية والإريترية عبر البحر الأحمر والتي ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، أعرب أفورقي عن تقديره للدور المصري الفاعل في دعم أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ومؤكداً حرص إريتريا على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما أعرب أفورقي عن حرص إريتريا على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات تحقيقاً للمنفعة المشتركة للبلدين.

وخلال زيارة الوزيرين المصريين للعاصمة الإريترية أسمرة، تم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بحضور أفورقي.

وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز الربط اللوجستي بين البلدين، ودعم حركة التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، بما يعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين على البحر الأحمر.