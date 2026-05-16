وزير الصحة البريطاني المستقيل يعلن نيته الترشح لخلافة ستارمر

خبرني - أعلن ويس ستريتنغ الذي استقال هذا الأسبوع من منصب وزير الصحة البريطاني، اليوم السبت، أنه ينوي الترشح لرئاسة حزب العمال ليحل محل رئيس الوزراء كير ستارمر، إثر تراجع شعبية الحزب وتكبده نتائج كارثية في الانتخابات المحلية.

وقال ستريتنغ: "نحن بحاجة إلى منافسة فعلية يتواجه فيها أفضل المرشحين في الميدان، وأنا سوف أشارك فيها".

ويمثّل ستريتنغ (43 عاماً) الجناح اليميني في حزب العمال، وانتقد ستارمر بشدة في بيان استقالته، قائلاً إنه "فقد الثقة في قيادته".

ويواجه ستارمر منذ أيام دعوات للتنحي بعد هزيمة قاسية مني بها حزبه في الانتخابات المحلية. وازداد الضغط على زعيم حزب العمال بعد استقالة أربعة وزراء دولة، ومطالبة 86 نائباً من أصل 403 نواب في الحزب، باستقالته.

وقد دعا ستريتنغ إلى إعادة انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن مستقبل بريطانيا يكمن في أوروبا، ومعتبراً أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأً كارثياً.

وخلال كلمة ألقاها، السبت، في مؤتمر نظّمته مجموعة الضغط العمالية Progress، أوضح ستريتنغ أن "البريطانيين باتوا يدركون بشكل متزايد أنه في عالم يزداد خطورة، تحتاج بريطانيا إلى العمل بشكل جماعي لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز التجارة، إلى جانب تقوية قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات المشتركة"، بما في ذلك ما وصفه بـ"العدوان الروسي" وسياسات "أميركا أولاً".

وأضاف أن "أكبر فرصة اقتصادية أمام بريطانيا تقع على أعتابها"، داعياً إلى إقامة "علاقة خاصة جديدة مع الاتحاد الأوروبي"، معتبراً أن "مستقبل البلاد يرتبط بأوروبا وربما العودة يوماً ما إلى الاتحاد الأوروبي".

وتُعد تصريحات ستريتنغ أول موقف سياسي واضح له منذ خروجه من الحكومة، في وقت بدأ فيه رسمياً حملته للترشح لرئاسة الوزراء. وأشار إلى أن حزب العمال لا يزال قادراً على الفوز في الانتخابات المقبلة، لكنه انتقد محاولات ستارمر لإعادة ضبط مسار الحزب، واصفاً إياها بأنها "الاندفاع بسرعة أكبر نحو الهاوية نفسها".