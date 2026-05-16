الأمير فيصل يتوج الفائزين في رالي الأردن الدولي

خبرني - توّج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، مساء السبت، الفائزين في رالي الأردن - الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، إلى جانب تتويج الفائزين في الراليين الوطنيين الثاني والثالث، وذلك في حلبة “هوفر - أب – بارك” بمنطقة البحر الميت.

كما توج سموه البطل القطري ناصر العطية الفائز بلقب الرالي للمرة الثامنة عشرة في تاريخ مشاركته في رالي الأردن.

ويمتلك السائق القطري الآن 92 فوزاً في مسيرته ببطولة الشرق الأوسط للراليات، بينما حقق كاريرا انتصاره السابع مع العطية في موسمهما الثاني معاً.

وحقق السائق العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود المركز الثاني، في حين حقق السائق السعودي حمزة باخشب وملاحه الايرلندي لوركان مور المركز الثالث.

وأنهى العطية الرالي على متن سيارة على متن سيارة سكودا فابيا آر إس – رالي 2، بفارق 3 دقائق و53.7 ثانية عن أقرب منافسيه، ليحقق بذلك انتصاره رقم الـ 18 في تاريخ مشاركاته في رالي الأردن، ويعتلي صدارة بطولة الشرق الأوسط للراليات بفارق طفيف.

وكان هذا الأداء هو تكرار لهيمنة كاملة على المراحل الخاصة، وهو إنجاز سبق أن حققه العام 2016، فيما رفع رصيده إلى 92 فوزًا في مسيرته ببطولة الشرق الأوسط للراليات، مع تحقيق ملاحه كاريرا فوزه السابع في البطولة.

وقال العطية بعد الفوز : كان أسبوعا جيدا جدا، وكنا أسرع من العام الماضي رغم أننا خضنا نفس المراحل. إعداد السيارة كان ممتازا، وعملنا بجهد كبير للحصول على أقصى عدد من النقاط. الفوز بكل المراحل أمر رائع رغم الضغط، والأهم هو الاستمتاع بهذا الفوز .

وجاء السائق العُماني عبدالله الرواحي في المركز الثاني على متن سيارة سكودا فابيا آر إس – رالي 2، رغم تعرضه لبعض المشاكل مثل اختيار الإطارات، وثقب في أحد الإطارات خلال المرحلة الأولى من اليوم السبت، لكنه حافظ على مركزه حتى النهاية.

أما السائق السعودي حمزة باخشب فحل ثالثا مع ملاحه الايرلندي لوركان مور على متن سيارة تويوتا جي آر – يارس – رالي 2، بعد أن تجاوز خسارة كبيرة بسبب ثقبين في الإطارات خلال إحدى المراحل الطويلة.

وقال باخشب: كانت مرحلة صعبة جدا ومليئة بالصخور، وتعرضنا لثقبين واضطررنا لتغيير أحد الإطارات داخل المرحلة، وأكملنا بالآخر لمسافة طويلة.

وأنهى السائق الأردني الشيخ بدر الفايز وملاحه جوزيف مطر (لبنان)/ سكودا فابيا آر اس الرالي في المركز الرابع.

وجاء السائق السعودي باسل أبو حمدان وملاحه اللبناني فراس الياس على متن فولكسفاجن بولو جي تي إي آر بالمركز الخامس بعد أن خسر أكثر من 3 دقائق في المرحلة الأخيرة بسبب تلف في نظام التعليق الأمامي الأيسر، ليخسر المركز بفارق 3.1 ثانية فقط عن أقرب منافسيه.

كما واصل السائقون الأردنيون حضورهم القوي في الترتيب، حيث، حل شادي شعبان وملاحه وسامر عيسى في المركز السادس ، وجاء محمد الشرفا وملاحه اللبناني سامر صفير في المركز السابع، و بينما احتل السائق القطري ناصر خليفة العطية المركز الثامن بعد تعافيه من مشاكل الفرامل في اليوم الأول.

وفي فئة " ميرك2" ، انتهى طموح السائق الأردني شاكر جويحان في تحقيق نقاط مثالية بعد تعرضه لعطل في التيربو وضغط الزيت وأجبره على الانسحاب من المنافسة.

كما شهد الرالي حوادث وانسحابات عدة في الفئات المختلفة، أبرزها مشاكل ميكانيكية وإطارات أدت إلى خروج عدد من المتسابقين من المنافسة في مراحل مختلفة، بينما اختُتمت المنافسات الوطنية للراليات بفوز الرواحي والحمود بالمركز الأول بفارق مريح.

ومن المقرر أن تستأنف جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات في لبنان خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر المقبل.

الترتيب العام لرالي الأردن بعد المرحلة الـ 12(غير رسمي)

المركز الأول: ناصر صالح العطية (قطر) وملاحه كانديدو كاريرا (إسبانيا)/ سكودا فابيا آر إس، بزمن 2.14.26.1 ساعتين

المركز الثاني: عبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن)/ سكودا فابيا آر إس، بزمن 2.18.19.8 ساعتين

المركز الثالث: حمزة باخشب (السعودية) وملاحه لوركان مور (إيرلندا)/ تويوتا جي آر – يارس – رالي 2، بزمن2.27.01.0 ساعتين.

المركز الرابع: الشيخ بدر الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان)/ سكودا فابيا آر اس، بزمن 2.34.025.2 ساعتين

المركز الخامس: باسل أبو حمدان (السعودية) وملاحه فراس الياس (لبنان)/ فولكسفاجن بولو جي تي إي آر، بزمن 2.34.18.3 ساعتين

المركز السادس: شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 2.42.21.4 ساعتين

المركز السابع: محمد الشرفا (الأردن) وملاحه سامر صفير (لبنان)/ ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 2.44.33.7ساعتين

المركز الثامن: ناصر خليفة العطية (قطر) وملاحه زياد شهاب (لبنان) / سكودا فابيا، بزمن 2.44.38.1 ساعتين

المركز التاسع: حمادة عودة (فلسطين) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن 2.49.07.7 ساعتين

المركز العاشر: زكريا العامري (سلطنة عُمان) وملاحه محمد المزروعي (سلطنة عُمان)/ سوبارو إمبريزا إن 14، بزمن 2.53.11.1 ساعتين

المركز الحادي عشر: عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه داوود أبوجاموس (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن 2.55.39.4 ساعتين

المركز الثاني عشر: فرح زكريا (الأردن) وملاحتها دولين شلينك (لبنان)/ كان ام مافريك، بزمن 3.32.18.0 ساعتين



الترتيب العام للرالي الوطني الثالث (غير رسمي)



المركز الأول: عبد الله الرواحي (سلطنة عمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) / سكودا فابيا آر إس، بزمن2.18.19.8 ساعتين

المركز الثاني: الشيخ بدر الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان)/ سكودا فابيا آر اس، بزمن 2.34.025.2 ساعتين

المركز الثالث: باسل أبو حمدان (السعودية) وملاحه فراس الياس (لبنان)/ في دبليو بولو، بزمن بزمن 2.34.18.3 ساعتين

المركز الرابع: شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 2.42.21.4 ساعتين

المركز الخامس: محمد الشرفا (الأردن) وملاحه سامر صفير (لبنان)/ ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 2.44.33.7ساعتين

المركز السادس: حمادة عودة (فلسطين) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن 2.49.07.7 ساعتين

المركز السابع : هاشم كلبونة (الأردن) وملاحه ضرغام ريستم (الأردن)/ سوبارو امبريزا، بزمن2.55.21.6 ساعتين

المركز الثامن: عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه داوود أبوجاموس (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن بزمن 2.55.39.4 ساعتين

المركز التاسع: علاء دعيبس (الأردن) وملاحه سلامة القماز (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 7، بزمن 2.59.57.9 ساعتين

المركز العاشر: صقر أبو جاموس (الأردن) وملاحه فايز القماز (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 7، بزمن 3.02.09.2 ساعات

المركز الحادي عشر: سيف الشيخ (الأردن) وملاحه عماد جمعة (الأردن)/ سوبارو امبريزا، بزمن 3.11.57.1 ساعاتالمركز الثاني عشر: نانسي المجالي (الأردن) وملاحها يزن جمعة (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 6، بزمن 3.25.21.8 ساعات

المركز الثالث عشر: فرح زكريا (الأردن) وملاحتها دولين شلينك (لبنان)/ كان ام مافريك، بزمن 3.32.18.0 ساعات