*
السبت: 16 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

جامبا أوساكا بطلا لدوري أبطال آسيا 2 على حساب النصر السعودي

  • 16 أيار 2026
  • 22:44
جامبا أوساكا بطلا لدوري أبطال آسيا 2 على حساب النصر السعودي

خبرني - توج فريق جامبا أوساكا الياباني بطلًا لبطولة دوري أبطال آسيا 2، بعد فوزه الثمين على نظيره النصر السعودي بهدف دون رد، في الموقعة الجماهيرية الكبرى التي جمعتهما الليلة على أرضية ملعب “الأول بارك” بالعاصمة الرياض.

ودخل فريق النصر هذه المواجهة التاريخية متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور الغفير، باحثًا عن حصد اللقب القاري الغالي، ليكون أولى بطولاته الرسمية هذا الموسم، ودافعًا قويًا قبل مواجهته المحلية الحاسمة والأخيرة أمام ضمك لحسم درع الدوري.

وشهدت الأجواء الاحتفالية قبل إطلاق صافرة البداية لفتة تاريخية مميزة، عندما تقدم الأسطورة ماجد عبدالله، الرمز التاريخي لنادي النصر، حاملًا كأس البطولة ليقدمه أمام الجماهير الغفيرة التي روعت الجميع برفع “تيفو” خرافي يحمل شعار البطولة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الاتحاد الجزائري ينتزع كأس الكونفيدرالية من أنياب الزمالك
الاتحاد الجزائري ينتزع كأس الكونفيدرالية من أنياب الزمالك
  • 2026-05-16 23:53
الأمير فيصل يتوج الفائزين في رالي الأردن الدولي
الأمير فيصل يتوج الفائزين في رالي الأردن الدولي
  • 2026-05-16 23:06
الصفقة حسمت .. تشيلسي يتفق مع ألونسو
الصفقة حسمت .. تشيلسي يتفق مع ألونسو
  • 2026-05-16 21:43
جماهير الحسين لسلامي : بص وشوف.. هذا صيصا أبو جلبوش - فيديو
جماهير الحسين لسلامي : بص وشوف.. هذا صيصا أبو جلبوش - فيديو
  • 2026-05-16 21:18
بـ3 أهداف في 10 دقائق.. الحسين يحرز لقب كأس الأردن
بـ3 أهداف في 10 دقائق.. الحسين يحرز لقب كأس الأردن
  • 2026-05-16 20:49
كلمات من القلب.. صلاح يوجه رسالته الوداعية لجماهير ليفربول
كلمات من القلب.. صلاح يوجه رسالته الوداعية لجماهير ليفربول
  • 2026-05-16 19:54