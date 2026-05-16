المؤتمر الثامن لفتح: 94,64% نسبة المشاركة بالاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري

خبرني - أعلن المؤتمر الثامن لحركة "فتح"، مساء السبت، أن نسبة المشاركة في الاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، في الساحات الأربع (رام الله، غزة، لبنان، القاهرة) بلغت 94,64%.

وجاءت نسبة المشاركة في الاقتراع في الساحات الأربع، بحسب ما نشره موقع المؤتمر الثامن كالتالي:

وكان المؤتمر قد افتتح أعماله أمس الأول الخميس بمشاركة الرئيس محمود عباس، وحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، ورجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وسارت جلسات المؤتمر الثامن لحركة "فتح" بسلاسة وسط أجواء تنظيمية تؤكد حرص الحركة وكوادرها على إنجاح أعماله وتعزيز المشاركة الديمقراطية في مختلف هيئاتها القيادية.