الصفقة حسمت .. تشيلسي يتفق مع ألونسو

وافق تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد السابق، على عرض تشيلسي، لتدريب الفريق اللندني في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن تشيلسي أتم اتفاقه بالكامل مع ألونسو، وبات الإعلان الرسمي عن التعاقد معه، وشيكًا للغاية.

وكان تشيلسي قد خسر قبل ساعات قليلة، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بهدف دون رد، أمام مانشستر سيتي، على ملعب ويمبلي.

وأوضحت "آس" أن عقد تشابي ألونسو مع البلوز، سيمتد لمدة 4 أعوام.

فيما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ما ذكره الصحفي ديفيد أورنستين، بأن تشيلسي توصل لاتفاق كامل مع تشابي ألونسو (44 عامًا) لقيادة الفريق خلال موسم 2026-2027.

ورغم أن كل المؤشرات كانت توحي بأن دخول ألونسو إلى كرة القدم الإنجليزية، سيكون عبر ليفربول، لكن بوابة العبور جاءت في النهاية عبر ملعب ستامفورد بريدج.

وكان تشابي ألونسو، الخيار الأول للبلوز، بعد موسم مضطرب على مقاعد بدلاء الفريق، حيث تولى التدريب أولًا إنزو ماريسكا، ثم بعده ليام روسينيور.