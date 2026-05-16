وزير الداخلية الباكستاني في طهران لتسهيل المحادثات المتعثرة مع واشنطن

خبرني - وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران السبت، سعيا الى تسهيل المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة رغم وقف هشّ لإطلاق النار، بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني.

وأوردت وكالة تسنيم أن "محسن نقوي وصل اليوم إلى الجمهورية الإسلامية في إطار زيارة رسمية ليومين في سياق الجهود التي تبذلها باكستان لتسهيل المحادثات وتعزيز السلم الإقليمي".

وكان وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني في استقبال نظيره الباكستاني الذي تأتي زيارته بعد أيّام من زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وتستمر وساطة إسلام آباد بين الجانبين الأميركي والإيراني وكانت استضافت الشهر الماضي اجتماعا رفيعا بين وفدي البلدين.

وأتاح وقف لإطلاق النار بدأ في 8 نيسان احتواء التصعيد الذي أعقب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة، إن إيران تلقّت رسائل من واشنطن مفادها بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعدة لمواصلة المحادثات.

والثلاثاء، وجّه رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إنذارا إلى الولايات المتحدة، داعيا إياها إلى قبول الشروط الواردة في مقترح إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط أو "الفشل"، وذلك غداة إعلان الرئيس دونالد ترامب أنّ الهدنة في "غرفة الإنعاش".

وكتب قاليباف في منشور على (إكس) "لا بديل من قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في الاقتراح المؤلف من 14 بندا. وأي مقاربة أخرى ستكون عقيمة تماما، ولن تؤدي إلا إلى فشل تلو آخر".