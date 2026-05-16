جماهير الحسين لسلامي : بص وشوف.. هذا صيصا أبو جلبوش - فيديو

خبرني – شهد لقاء نهائي كأس الأردن بين الحسين إربد والرمثا، هتافات خاصة موجّهة للمدير الفني المغربي للنشامى جمال السلامي، بعد رفضه ضم لاعب الحسين يوسف أبو جلبوش "صيصا" إلى قائمة المنتخب الوطني الأردني، قبيل المشاركة التاريخية في مونديال 2026، الذي سيقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وهتفت الجماهير خلال اللقاء: "يا سلامي بص وشوف.. هذا صيصا أبو جلبوش".

وتألق أبو جلبوش مع الفريق هذا الموسم، وبالأخص خلال المباريات الحاسمة الأخيرة، إذ استطاع إحراز المركز الثاني بين هدافي الدوري، كما برز في مباريات الحسم ببطولة الكأس، وسجل هدفًا في المباراة النهائية اليوم.

سلامي: أبو جلبوش لم يحسن استغلال فرصته

من جهته، اعتبر سلامي، في تصريحات تلفزيونية حديثة، أن أبو جلبوش يعد من اللاعبين المميزين، وسبق له التواجد مع المنتخب خلال الفترة الماضية، لكنه لم يحسن استغلال الفرصة عندما شارك أمام الكويت بعد إصابة موسى التعمري.

وأضاف أنه لم يكن موفقًا من الناحية الفنية، ولم ينجح في تقديم التمريرات المطلوبة خلال اللقاء، رغم حساسية المباراة وأهمية الحفاظ على نتيجة الفوز.

وأشار سلامي إلى أن أبو جلبوش يقدم مستويات متفاوتة من مباراة إلى أخرى، في ظل وجود لاعبين آخرين يملكون أفضلية حاليًا في المركز ذاته، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إمكانية استدعائه تبقى قائمة عند الحاجة الفنية.