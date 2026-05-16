بـ3 أهداف في 10 دقائق.. الحسين يحرز لقب كأس الأردن

لاعبو الحسين يحيون جماهير الفريق

خبرني - حسم نادي الحسين لقب بطولة كأس الأردن، بفوزه على نظيره الرمثا، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة القدم، التي أقيمت مساء السبت على ستاد عمّان الدولي في مدينة الحسين للشباب.

وحقق الحسين فوزًا عريضًا بثلاثة أهداف، سُجلت جميعها خلال 10 دقائق فقط.

وافتتح رزق بني هاني التسجيل في الدقيقة 65، وعزز يوسف أبو جلبوش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 69، ثم اختتم عبيدة النمارنة الثلاثية بالهدف الثالث في الدقيقة 75.

وبهذا الانتصار، ضم الحسين لقب كأس الأردن إلى جانب لقب الدوري، ليحرز الثنائية المحلية لاول مرة في تاريخه.

