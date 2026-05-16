السبت: 16 أيار 2026
الصفدي ووزيرة خارجية بلغاريا يبحثان التصعيد الإقليمي وجهود استعادة الاستقرار

  • 16 أيار 2026
  • 20:28
خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا فيلسلافا بيتروفا-تشاموفا.

وهنّأ الصفدي بيتروفا-تشاموفا بتولّيها مسؤولياتها الجديدة وزيرة للخارجية في بلغاريا.

وأكّد الوزيران أهمية ما تشهده العلاقات الأردنية البلغارية من تطور لافت وتطلّعهما للعمل معا للبناء على هذا التطور من خلال العمل على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، وتعميق التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحثا، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار.

