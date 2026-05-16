الحمة الأردنية بدون مياه وشكاوى من أصحاب المنتجعات

خبرني - اشتكى عدد من أصحاب المنتجعات والمزارع السياحية في منطقة الحمة الأردنية من استمرار انقطاع المياه عن منشآتهم ومزارعهم لأسباب مجهولة، ما تسبب بخسائر مادية وأثر بشكل مباشر على الحركة السياحية في المنطقة.

وقال أصحاب المنتجعات، في شكاوى وصلت إلى موقع خبرني، إن الأزمة انعكست سلباً على عمل المنشآت السياحية، خاصة مع اعتماد المسابح والمنتجعات بشكل أساسي على توفر المياه بشكل دائم، مشيرين إلى أنهم اضطروا إلى تعبئة المسابح وتأمين احتياجات المزارع من خلال شراء المياه عبر التنكات، الأمر الذي رفع التكاليف التشغيلية بشكل كبير.

وأضافوا أن المنطقة تشهد تراجعاً في أعداد الزوار والحجوزات نتيجة ضعف الخدمات المرتبطة بانقطاع المياه، مؤكدين أن استمرار الأزمة يهدد الموسم السياحي في الحمة الأردنية التي تعد من أبرز الوجهات العلاجية والسياحية في المملكة.

وطالب المتضررون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة المشكلة وكشف أسباب الانقطاع، والعمل على ضمان استمرارية تزويد المنطقة بالمياه حفاظاً على القطاع السياحي والاستثمارات القائمة فيها.