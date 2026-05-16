*
السبت: 16 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

حماس تصدر بيانا بشأن اختيار رئيس جديد للحركة

  • 16 أيار 2026
  • 20:06
حماس تصدر بيانا بشأن اختيار رئيس جديد للحركة
مصادر المنافسة على منصب رئيس المكتب السياسي لحماس تنحصر بين القياديَّين خالد مشعل وخليل الحية

خبرني  - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس جديد للحركة خلفا لـيحيى السنوار الذي استشهد في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأكدت الحركة في بيان، اليوم السبت، أن الانتخابات لم تُحسم من الجولة الأولى، وبناء عليه ستُجرى جولة ثانية في وقت لاحق، وفق لوائح الحركة وأنظمتها.

وإثر اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق إسماعيل هنية في يوليو/تموز 2024، تولى يحيى السنوار رئاسة الحركة إلى حين استشهاده في اشتباك مع قوة إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في وقت سابق أن "المنافسة على منصب رئيس المكتب السياسي لحماس تنحصر بين القياديَّين خالد مشعل وخليل الحية".

وفي وقت سابق، كشف طاهر النونو -المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس- أن الحركة شرعت بالفعل في استكمال انتخاباتها الداخلية بعد الفراغات التي خلفتها الاغتيالات الإسرائيلية، مؤكدا أن النتائج ستُعلن "بكل شفافية" فور انتهاء العملية كاملة.

وقال النونو،  إن عمليات الاغتيال التي نفذها الاحتلال فرضت على الحركة استكمال الشواغر وفق "الآلية الشورية والانتخابات الصامتة" التي تعتمدها داخليا، بحسب الجزيرة.

وأوضح أن "طبيعة الانتخابات داخل حماس لا تقوم على الترشح الفردي، بل إن جميع أعضاء المجلس المعني يُعتبرون مرشحين، بينما يعود القرار النهائي لإرادة المنتخبين".

وأضاف أن بعض المقاعد القيادية جرى التعامل معها بالفعل، لكن اللجنة الانتخابية وحدها هي المخولة بإعلان النتائج النهائية بعد اكتمال العملية، خاصة في ظل الظروف والأوضاع المعقدة التي تمر بها الحركة والمنطقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أسطول الصمود يواصل الإبحار نحو غزة رغم التهديدات الإسرائيلية
أسطول الصمود يواصل الإبحار نحو غزة رغم التهديدات الإسرائيلية
  • 2026-05-16 19:03
الأمم المتحدة: الاحتلال يجبر 40 ألف فلسطيني على النزوح من مخيمات الضفة
الأمم المتحدة: الاحتلال يجبر 40 ألف فلسطيني على النزوح من مخيمات الضفة
  • 2026-05-16 18:37
أعضاء مؤتمر فتح يدلون بأصواتهم لانتخاب قيادة جديدة للحركة
أعضاء مؤتمر فتح يدلون بأصواتهم لانتخاب قيادة جديدة للحركة
  • 2026-05-16 15:54
حماس تعلن استشهاد قائد جناحها العسكري عز الدين الحداد
حماس تعلن استشهاد قائد جناحها العسكري عز الدين الحداد
  • 2026-05-16 13:04
اتصالات مكثفة لمنع انهيار مفاوضات غزة
اتصالات مكثفة لمنع انهيار مفاوضات غزة
  • 2026-05-16 09:05
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم جنين
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم جنين
  • 2026-05-16 08:53