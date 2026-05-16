الأردن يحيي اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم

خبرني - يحيي الأردن والعالم غدا الأحد اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، وسط تحذيرات طبية من اتساع رقعة الإصابة بهذا المرض الذي يُعرف بـ "القاتل الصامت"، نظراً لغياب الأعراض الواضحة في مراحله الأولى، ما يجعله أحد أخطر التحديات الصحية عالمياً.

وتأتي فعاليات هذا العام تحت شعار "معًا نسيطر على ارتفاع ضغط الدم: افحص ضغط دمك بانتظام، واهزم القاتل الصامت"، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر المرض، والتأكيد على أهمية التشخيص المبكر والوقاية، باعتبارهما من أهم الوسائل للحد من مضاعفاته الخطيرة، وفي مقدمتها الجلطات القلبية والدماغية وفشل القلب والكلى.

وقال رئيس جمعية أطباء القلب الأردنية الدكتور جمال الدباس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ارتفاع ضغط الدم ما يزال أحد أبرز التحديات الصحية في العالم، نظراً لارتباطه المباشر بأمراض القلب والشرايين والجلطات الدماغية وفشل القلب والكلى، مؤكداً أن خطورته تكمن في أن كثيراً من المصابين لا يكتشفون إصابتهم إلا بعد حدوث مضاعفات صحية خطيرة.

وأضاف، إن العالم لم يعد يتعامل مع ارتفاع ضغط الدم باعتباره مجرد مرض مزمن يحتاج لعلاج دوائي فقط، بل بات ينظر إليه كقضية صحية متكاملة تتطلب بناء أنظمة وطنية تعتمد على الكشف المبكر، والمتابعة المستمرة، وتوحيد البروتوكولات العلاجية، وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأشار الدباس إلى أن الأردن شهد خلال العام الحالي خطوة نوعية في هذا المجال، تمثلت بإطلاق حزمة وطنية متكاملة من البروتوكولات والتوصيات الموحدة لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، خلال مؤتمر وطني عُقد برعاية نقابة الأطباء بمشاركة تسع جمعيات طبية اختصاصية، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف مكونات القطاع الصحي.

وأوضح أن المشروع ركز على توحيد آليات التعامل مع مرضى ارتفاع ضغط الدم في أقسام الطوارئ والمراكز الصحية والمستشفيات، ووضع مسارات علاجية واضحة للحالات الحرجة والمعقدة، بما في ذلك ارتفاع الضغط أثناء الحمل والحالات المرتبطة بفشل القلب وأمراض الكلى والجلطات القلبية والدماغية.

وبيّن أن من أبرز مخرجات المشروع التوجه نحو إنشاء سجل وطني لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، بهدف توفير بيانات دقيقة تساعد في التخطيط الصحي المستقبلي، ودعم البحث العلمي، وتحليل أنماط انتشار المرض ونتائج العلاج على مستوى المملكة.

وأكد أن الأردن بات يحظى بحضور متقدم على المستوى الطبي الدولي، من خلال مشاركته في فعاليات علمية عالمية، وانضمامه لعدد من الجمعيات الأوروبية المتخصصة بأمراض القلب وارتفاع الضغط، ما يعكس الثقة المتزايدة بالكفاءات الطبية الأردنية والدور العلمي الذي تؤديه المؤسسات الصحية الأردنية.

ودعا الدباس المواطنين إلى إجراء فحوصات دورية لضغط الدم، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، مثل مرضى السكري والسمنة والمدخنين وأصحاب التاريخ العائلي المرضي، مشدداً على أهمية اتباع نمط حياة صحي يشمل التقليل من الملح، وممارسة النشاط البدني، والالتزام بالعلاج والمتابعة الطبية.