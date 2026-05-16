4 ميزات خصوصية لن تجدها إلا في أجهزة أبل

خبرني - جعلت شركة أبل من خصوصية المستخدم وما يرتبط بها من أمان أولوية مركزية في تصميم أجهزتها وخدماتها، سواء على مستوى العتاد أو البرمجيات على مدار السنوات الماضية.

ولم يكن هذا التوجه مجرد رسالة تسويقية، إذ تعتمد العديد من أجهزة أبل وتطبيقاتها الأساسية على التشفير من طرف إلى طرف، إلى جانب توفير أدوات تهدف إلى تقليل تتبع المستخدمين عبر التطبيقات والخدمات، سواء على أجهزة آيفون وآيباد أو عبر متصفح سفاري.

كما طورت الشركة تقنيات تقلل من جمع بيانات الموقع الجغرافي للمستخدمين، إلى جانب تقديم نماذج لحوسبة سحابية تراعي الخصوصية في خدمات الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير لموقع "BGR" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وفي ما يلي 4 ميزات خصوصية لا تتوفر سوى في أجهزة أبل.

1- التشفير الشامل وحماية البيانات

تعتمد "أبل" على تقنيات التشفير من طرف إلى طرف في عدد من خدماتها، بما في ذلك iMessage وFaceTime وتطبيقات الصحة والمنزل ومفاتيح iCloud. ويُعد iMessage مثالًا بارزًا على هذا النهج، إذ يوفر تشفيرًا افتراضيًا للمحادثات منذ إطلاقه.

كما تعتمد أجهزة آيفون على التشفير بمجرد تعيين رمز القفل، مع تخزين بيانات Face ID أو Touch ID داخل ما يُعرف بـ "Secure Enclave" داخل معالجات أبل. وتمتد هذه الحماية لتشمل أجهزة أخرى ضمن منظومة الشركة مثل آيباد وماك وأبل ووتش.

وفي السياق نفسه، قدمت "أبل" ميزة "الحماية المتقدمة للبيانات في iCloud"، التي تتيح تشفيرًا شاملًا لعدد من البيانات السحابية مثل الصور والملاحظات والنسخ الاحتياطية. غير أن هذه الميزة واجهت قيودًا تنظيمية في بعض الأسواق، مثل المملكة المتحدة، نتيجة خلافات تتعلق بإمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة.

2- تقليل جمع بيانات الموقع

يمثل جمع بيانات الموقع أحد أهم مجالات الاستخدام التجاري للبيانات، خاصة في قطاع الإعلانات الرقمية. وقد واجهت شركة غوغل انتقادات قانونية تتعلق بممارسات تتبع الموقع، انتهت بتسوية مالية كبيرة، قبل أن تعيد لاحقًا تصميم بعض أدواتها مثل سجل المواقع في خرائط غوغل ليعمل محليًا على الجهاز بدلًا من التخزين السحابي.

وفي المقابل، ركزت "أبل" على تقليل جمع بيانات الموقع منذ وقت مبكر، مع استخدام أساليب مثل المعرفات العشوائية وتشفير البيانات وتخزينها على الجهاز.

كما أتاح إصدار iOS 14 للمستخدمين خيار مشاركة موقع تقريبي بدلًا من الموقع الدقيق، إلى جانب مؤشرات واضحة لاستخدام الكاميرا والميكروفون.

وتحمي "أبل" أيضًا بيانات الموقع ضمن شبكة “Find My” باستخدام التشفير من طرف إلى طرف. ويتيح ذلك لمستخدمي أجهزة أبل تتبّع أجهزتهم (بما في ذلك آيفون وآيباد وماك وأبل ووتش)، بالإضافة إلى الأشخاص والأجهزة المرتبطة بـ AirTag، بطريقة خاصة وآمنة. ولا يتم مشاركة موقع هذه العناصر مع أي طرف ثالث.

3- مكافحة التتبع عبر التطبيقات

تعمل "أبل" على تقليل تتبع المستخدمين عبر التطبيقات والخدمات المختلفة بهدف عرض إعلانات موجهة، وهو مجال تُعد فيه شركات مثل ميتا وغوغل من أبرز الفاعلين، مع استمرار الضغط على "غوغل" لمجاراة مستوى الخصوصية في نظام iOS بسبب امتلاكها نظام أندرويد.

وخلال عامي 2020 و2021، قدمت "أبل" في iOS 14 ميزتين رئيسيتين للخصوصية هما "ملصقات خصوصية التطبيقات" وميزة "شفافية تتبع التطبيقات"، والتي تُلزم التطبيقات بالحصول على إذن المستخدم قبل تتبعه عبر التطبيقات والمواقع.

كما أضافت الشركة لاحقًا في iOS 15 مجموعة أدوات لمكافحة التتبع، من بينها حماية البريد الإلكتروني، وإخفاء البريد الإلكتروني، والرحيل الخاص عبر iCloud، وتقارير خصوصية التطبيقات، إلى جانب ميزة "منع التتبع الذكي" في متصفح سفاري التي تمنع التتبع عبر المواقع.

4- الحوسبة السحابية الخاصة للذكاء الاصطناعي

قدمت "أبل" خلال مؤتمر WWDC 2024 رؤيتها لميزات الذكاء الاصطناعي تحت اسم "Apple Intelligence"، والتي تعتمد على المعالجة داخل الجهاز قدر الإمكان، مع استخدام السحابة عند الحاجة لميزات أكثر تقدمًا.

وفي هذا السياق، طرحت الشركة بنية "Private Cloud Compute" التي تهدف إلى معالجة البيانات السحابية مع الحفاظ على خصوصية المستخدم، وهو نهج لا يوجد نظير مباشر له لدى المنافسين، رغم تقديم "غوغل" لاحقًا تقنية مشابهة باسم "Private AI Compute" لبعض وظائف روبوت الدردشة جيميناي.

وتشير المخاوف العامة في هذا المجال إلى إمكانية استخدام بيانات المحادثات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ما لم يتم تعطيل ذلك من قبل المستخدم.

ورغم هذه الجهود، لا تزال "أبل" في مرحلة تطوير متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة ببعض المنافسين، مع استمرار العمل على تحسين المساعد الصوتي "سيري" عبر ميزات جديدة يُتوقع الكشف عنها مستقبلًا.