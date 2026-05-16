بطل الكأسين .. السيتي يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي

خبرني - توج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على تشيلسي (1-0) في نهائي البطولة العريقة، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في لندن.

وسجل هدف المباراة الوحيد الجناح الغاني، أنطوان سيمينيو، في الدقيقة 72 من المباراة، بطريقة رائعة، حيث حول كرة زميله إيرلينج هالاند العرضية إلى شباك البلوز بلمسة من كعبه.

ونجح تشيلسي في تحجيم هجوم السيتي خلال الشوط الأول، الذي خلا تقريبا من الفرص الخطيرة، حيث دافع لاعبو البلوز بشكل جيد، بينما افتقد فريق المدرب بيب جوارديولا الدقة في اللمسة الأخيرة.

لكن بمرور وقت الشوط الثاني، بدأ مانشستر سيتي في تهديد مرمى الفريق اللندني بشكل أكثر خطورة، خصوصًا بعد دخول ريان شرقي بدلًا من عمر مرموش، وماتيو كوفاسيتش في محل رودري.

ومن هجمة مرتدة سريعة، نجح السيتي في استغلال عدم تمركز لاعبي تشيلسي بشكل صحيح، ومرر هالاند كرة عرضية أرضية إلى سيمينيو، الذي سجل هدف البطولة.

وبعد تقدم السيتي، لم ينجح تشيلسي في تشكيل الخطورة اللازمة من أجل التعادل، بل أن الفريق السماوي ظل الأكثر مبادرة ومحاولة على مرمى المنافس، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تتويج مانشستر سيتي بلقبه الثاني، هذا الموسم، بعد فوزه بكأس الرابطة على حساب آرسنال (2-0).