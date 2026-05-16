أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في 2026 حتى الآن

خبرني - تُنافس أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم حاليًا دولًا بأكملها من حيث الحجم، حيث يخدم العديد من تطبيقاتها أكثر من مليار مستخدم شهريًا.

ووفقًا لبيانات شركة سيليزفورس، التي تحسب عدد المستخدمين النشطين شهريًا لكل منصة، لا يزال فيسبوك أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم بأكثر من 3.1 مليار مستخدم شهريًا، وهو ما يعادل نحو 40% من سكان العالم.

ولا تقتصر هيمنة شركة ميتا، مالكة فيسبوك، على فيسبوك فحسب، بل تمتد لتشمل أيضًا إنستغرام وواتساب حيث يضم كل منهما 3 مليارات مستخدم، بحسب تقرير لموقع " Visual Capitalist"، اطلعت عليه "العربية Business".

وفي المرتبة الرابعة يأتي موقع يوتيوب الذي يضم 2.5 مليار مستخدم، يليه تطبيق تيك توك بملياري مستخدم.

وعلى الرغم من أن معظم منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم كانت أميركية تاريخيًا، فإن الشركات الصينية وسّعت نفوذها بسرعة في السنوات الأخيرة، خاصة عبر تيك توك.

وفي المرتبة السادسة جاء تطبيق وي تشات الصيني بـ 1.4 مليار مستخدم، وهو المنصة الرقمية الرئيسية في الصين، والذي توسع متجاوزًا المراسلة ليشمل المدفوعات والتسوق والألعاب.

وجاء تطبيق ماسنجر، المملوك لشركة ميتا، في المرتبة السابعة بمليار مستخدم، يليه بعدد المستخدمين نفسه تطبيق تيليغرام.

أما في المرتبة التاسعة فجاء تطبيق سناب شات بعدد مستخدمين يبلغ 900 مليون مستخدم، تليه في المركز العاشر منصة ريديت بـ 850 مليون مستخدم.

تضم قائمة أكبر منصات التواصل أيضًا في المراتب من الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة على التوالي، تطبيق "Douyin" الصيني بعدد مستخدمين يبلغ 755 مليون مستخدم، يليه منصة إكس (تويتر سابقًا) بنحو 650 مليون مستخدم، وتطبيق بينترست بعدد مستخدمين يصل إلى 578 مليون، يليه تطبيق ثريدز المملوك لشركة ميتا مع 400 مليون مستخدم، وأخيرًا منصة لينكدإن المملوكة لشركة مايكروسوفت، والتي تضم نحو 310 ملايين مستخدم نشط.