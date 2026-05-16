الصفدي يبحث مع مسؤولين إستونيين توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والأمن السيبراني

خبرني - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، السبت، رئيس الوزراء في جمهورية إستونيا كريستن ميخال، ووزير الخارجية في جمهورية إستونيا مارغوس تساهكنا.

وبحث الصفدي مع ميخال ومع وزير الخارجية تساهكنا آفاق زيادة التعاون في مجالات عديدة تشمل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية، إضافة إلى إيجاد الآليات الكفيلة بإيجاد فرص أوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكّد المسؤولون الإستونيون حرصهم تطوير العلاقات مع المملكة ثنائيًّا وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

وبحث الصفدي مع نظيره الإستوني تساهكنا الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط واستعادة التهدئة على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين.

ووضع الصفدي وزير الخارجية في صورة التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والتي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

كما بحث معه الأوضاع في غزة التي ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة عدم سماح إسرائيل دخول المساعدات بشكل كافٍ إلى القطاع، مؤكدا ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة.

كما تناولت المحادثات أيضًا جهود إعادة الاستقرار إلى لبنان وأهمية دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء.

وثمّن الصفدي موقف إستونيا الداعم لحل الدولتين.

وبحث الوزيران أيضًا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

كما التقى الصفدي خلال زيارته رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإستوني ماركو ميهكيلسون في لقاءٍ ركّز على سبل زيادة التعاون بين البلدين.

إلى ذلك أجرى الصفدي على هامش مؤتمر لينارت ميري في العاصمة الإستونية تالين، تتناول مرتكزات الصمود والاستعداد للأزمات، محادثات مع وزيرة خارجية جمهورية الفلبين ماريا تيريزا لازارو تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المنظمات الدولية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

ويلتقي الصفدي الأحد، بحضور وزير الخارجية الإستوني تساهكنا عددًا من مُمثِّلي القطاع الخاص الإستوني في قطاعات حيوية لوضعهم في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية، وذلك قبل أن يغادر إلى ليتوانيا في المحطة الثالثة من جولته الإقليمية في دول البلطيق التي بدأها بزيارة إلى لاتفيا.