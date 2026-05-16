اللغة العربية هي لغتنا .. موقف حارس الجيش الملكي يشعل مواقع التواصل - فيديو

خبرني - رفض حارس مرمى نادي الجيش الملكي، أحمد رضا التكناوتي، الإجابة باللغة الفرنسية خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي دوري أبطال أفريقيا، مفضلاً التحدث باللغة العربية.

ورداً على طلب المسؤول الإعلامي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أكد التكناوتي اعتزازه بلغته قائلاً: "اللغة العربية هي لغتنا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هذا الموقف، حيث أشاد الكثيرون بتمسك الحارس المغربي بهويته ولغته الأم خلال المحفل الأفريقي الكبير.

ويحل فريق الجيش الملكي المغربي ضيفاً على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي غدا الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق المغربي للاقتراب من استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ أكثر من أربعة عقود.

ويطمح الجيش الملكي إلى العودة بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب بالمغرب، أملاً في التتويج بلقبه الثاني في البطولة بعد اللقب الوحيد الذي أحرزه عام 1985.

ويعول الفريق المغربي على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، يتقدمهم يوسف الفحلي، والمهاجم المعار من الأهلي المصري رضا سليم، إلى جانب حمزة خابا والحارس أحمد رضا التكناوتي، الذي يتطلع لإضافة لقب قاري ثانٍ إلى سجله بعد تتويجه مع الوداد المغربي عام 2022.