طرح تيشيرت منتخب النشامى بالأسواق في 23 أيار

  • 16 أيار 2026
  • 17:22
خبرني - قال نائب الأمين العام لاتحاد كرة القدم، فليح الدعجة، السبت، إنّ قميص المنتخب الوطني الجديد الخاص بالمشاركة في كأس العالم سيُطرح في الأسواق اعتباراً من 23 أيار الحالي.

وأضاف الدعجة،  على هامش أعمال منتدى تواصل 2026، أن الاتحاد سيطرح نسختين من القميص؛ الأولى مطابقة لتلك التي سيرتديها اللاعبون بسعر 40 ديناراً، والثانية مخصصة للجماهير بسعر 25 ديناراً.

وأشار إلى أن تصميم القميص يحمل رمزية تراثية وثقافية تعكس الهوية الأردنية، مؤكداً أن الكميات المطروحة ستكون كافية لتلبية الطلب.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

