  • 16 أيار 2026
  • 17:08
بحث سير العمل في المشاريع الزراعية بالكرك

خبرني - بحث مجلس محافظة الكرك مع مديرية زراعة الكرك، سير العمل في المشاريع الزراعية المدرجة ضمن موازنة المحافظة للعام الحالي، والبالغة 505 آلاف دينار.

وأكد رئيس لجنة المجلس عصمت المجالي أهمية الاستثمار الزراعي في دعم الأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الأسر، وتوزيع عوائد التنمية على مختلف مناطق المحافظة.

بدوره قدّم مدير زراعة الكرك مأمون العضايلة، عرضا للمشاريع المنجزة والجاري التخطيط لها بدعم من مجلس المحافظة، مبينا أن هذه الجهود تهدف إلى تحديث البنية التحتية للمرافق الزراعية والبيطرية، وتزويد القطاع بإمكانيات فنية وتقنية متطوّرة تخدم المزارعين وتنهض بالواقع الإنتاجي في المحافظة.

