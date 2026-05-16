البنك العربي يرعى فعاليات النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026

خبرني - قدّم البنك العربي مؤخراً رعايته لفعاليات النسخة الرابعة من منتدى "تواصل 2026": رؤىً لفُرص الغدّ، والذي نظمته مؤسسة ولي العهد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت، تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وشهد المنتدى حضورًا واسعًا ضمّ نخبة من صناع القرار والخبراء وروّاد الأعمال والنشطاء الشباب والشابات، حيث شكّل مساحة للحوار وتبادل الآراء حول عدد من القضايا الوطنية الهامة، بما يعزز المشاركة الفاعلة، ويُسهم في تقريب وجهات النظر، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بمستقبل الشباب والمجتمع الأردني.

ويمثّل "تواصل" امتدادًا لدور المؤسسة كمساحة وطنية تجمع الشباب والخبراء وصنّاع القرار حول الأسئلة التي تفرضها التحوّلات المتسارعة، وما تعنيه لمستقبل الأردن وجودة الحياة والفرص فيه، ولا سيما أن فهم التغيّرات المجتمعية لا يمكن أن يحدث من بعيد، فالاستماع للشباب، وفهم تطلعاتهم وتحدياتهم، يظل جزءًا أساسيًا من قراءة الواقع والاستعداد للمستقبل.

وتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تناولت عدداً من القضايا والموضوعات المرتبطة بمستقبل الأردن وتطلعات شبابه، شملت الإعلام وصناعة المحتوى، والتحوّلات الاقتصادية وأنماط العمل الجديدة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الرياضة والثقافة والمجتمع. كما أتاح المنتدى مساحة تفاعلية للشباب للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم ومقترحاتهم، ضمن حوارات جمعتهم مع أصحاب القرار والخبراء والمتخصصين، بما أسهم في إثراء النقاش وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة.

وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المنتدى انطلاقاً من اهتمامه المتواصل بدعم فئة الشباب وتمكينهم، من خلال المساهمة في المبادرات والفعاليات التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، بما يدعم دورهم الفاعل في مسيرة التنمية والتقدم.

كما شارك البنك العربي في منتدى "تواصل 2026" من خلال جناح تفاعلي خُصص للشباب، وتضمن مجموعة من الأنشطة الهادفة التي ركّزت على تشجيع روح المبادرة والإبداع وتعزيز التفكير الإيجابي. وقد شهد الجناح تفاعلاً وإقبالاً لافتاً من الزوار الشباب، الذين شاركوا في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي جمعت بين الجانبين المعرفي والتفاعلي.