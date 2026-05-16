اتفاق نهائي.. مانشستر يونايتد يحسم مصير كاريك

خبرني - حسم مجلس إدارة مانشستر يونايتد مصير مدربه مايكل كاريك خلال الموسم المقبل.

وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على قناته بشبكة "يوتيوب": "وصلت الموافقة النهائية الآن من السير جيم راتكليف، المالك المشارك في مانشستر يونايتد، على بقاء مايكل كاريك كمدير فني دائم".

وأضاف: "يتمتع كاريك بدعم القادة في غرفة الملابس، كما أن اللاعبين سعداء بالعمل مع كاريك، بالإضافة إلى الجهاز الإداري ومجلس الإدارة".

وتابع: "سيبقى مايكل كاريك مدرباً دائماً لمانشستر يونايتد، وسيوقع عقدا لمدة عامين حتى يونيو/حزيران 2028، مع خيار التمديد حتى 2029، كما سيرتفع راتبه مقارنة بما كان يتقاضاه كمدرب مؤقت".

وواصل: "تعمل إدارة مانشستر يونايتد حاليا على استكمال الجهاز المعاون للموسم المقبل 2026-2027، حيث ستكون هناك بعض التغييرات، لأن مانشستر يونايتد سيشارك في بطولة إضافية بالموسم المقبل، وهي دوري أبطال أوروبا".

وأردف: "سيقود كاريك مشروع مانشستر يونايتد عند العودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.. وأتوقع صدور الإعلان الرسمي قريباً".

واختتم: "أؤكد لكم أن تم الاتفاق كل شيء من جانب مانشستر يونايتد، وكذلك من كاريك نفسه.. إنه سعيد للغاية بالتوقيع على عقد دائم. لذلك لا توجد أي مشاكل تتعلق بالعقد".