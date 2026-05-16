رسميا.. ليفاندوفسكي يودع برشلونة

خبرني - أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، رحيله بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني.

وكتب ليفاندوفسكي، على حسابه بشبكة "إنستجرام": "بعد أربع سنوات مليئة بالتحديات والعمل الجاد، حان الوقت للمضي قدمًا.. أغادر وأنا أشعر بأن المهمة قد اكتملت. 4 مواسم.. 3 ألقاب في الليجا".

وأضاف: "لن أنسى أبدًا الحب الذي تلقيته من الجماهير منذ أيامي الأولى. إن كتالونيا هي مكاني المفضل على الأرض".

وتابع: "شكرًا لكل من التقيت به خلال هذه السنوات الأربع الجميلة، وشكر خاص للرئيس خوان لابورتا على منحي الفرصة كي أعيش الفصل الأكثر روعة في مسيرتي الاحترافية.. البارسا عاد إلى مكانه الطبيعي.. يحيا البارسا وتحيا كتالونيا".

وكتب الحساب الرسمي لبرشلونة، على شبكة "إكس": "شكراً لك روبرت ليفاندوفسكي على كل هدف، وكل نزال، وكل لحظة ساحرة ارتديت فيها هذه الألوان.. برشلونة للأبد".

يذكر أن العديد من التقارير أكدت اقتراب روبرت ليفاندوفسكي من الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين عبر صفقة مجانية.

