أندية القراءة.. منصة حيوية لتعزيز الثقافة والحوار

خبرني - تسعى مكتبة عبد الحميد شومان بشكل مستمر إلى المساهمة في بناء مجتمع قارئ وواع وتعزيز ثقافة الحوار وتبادل الأفكار من خلال دعم العديد من المبادرات المعرفية.

مدير المكتبة العامة في مؤسسة "شومان" نزار الحمود، أكد دور المكتبات في تعزيز عادة القراءة لدى مختلف فئات المجتمع، سواء من خلال اقامة الفعاليات المختلفة مثل تنظيم ماراثون القراءة أو ضمن فعاليات وبرامج والخدمات التي تقدمها المكتبة او من خلال احتضان أندية القراءة وذلك بهدف تعزيز الثقافة والوعي، وتعزيز الروابط الاجتماعية، مشيرا إلى أن نوادي القراءة تتجاوز كونها مجرد تجمع لقراءة الكتب، لتصبح بيئة لتكوين العلاقات الاجتماعية وتطوير شخصية الفرد.

وقال إن حجم الإقبال المتزايد على أندية القراءة في مكتبة "شومان"، يؤكد على الدور الحيوي الذي تؤديه في بناء مجتمع قارئ. كما تؤكد تنوّع المبادرات- من الأدب العربي والعالمي إلى الأدب الأردني والعلوم الإنسانية- على حرص المكتبة على تلبية اهتمامات مختلف القرّاء، وتوسيع آفاقهم المعرفية.

وبين الحمود أن أهمية أندية القراءة تتمثل في تعزيز عادة القراءة لتصبح عادة يومية ومنتظمة، مثلما أنها تعمل على تعزيز المهارات الفكرية والنقدية والمهارات الاجتماعية والعاطفية والتعبير عن الرأي والتواصل مع الاخرية وفهمهم بشكل أعمق إضافة إلى بناء الصداقات.

وأوضح أن أندية القراءة تعمل على تعزيز الصحة النفسية من خلال تخفيف التوتر، حيث أن القراءة ومناقشة الكتب وسيلة فعالة للاسترخاء وتحسين المزاج، مثلما أن القراءة المنتظمة تساهم بشكل كبير في تحسين الذاكرة العاملة والتركيز بصورة افضل.

وأكد الحمود أن مكتبة "شومان" استضافت، خلال الفترة من 2015 إلى 2025، ما مجموعه 23 ناديًا وجهة للقراءة، ناقشوا الكثير من الكتب في مختلف مجالات المعرفة، في مؤشر واضح على انفتاحها على المبادرات الثقافية واستمرارها في دعمها.

وقال الحمود، إن مكتبة "شومان" تستضيف منذ عام 2018، نادي "استراحة معرفة"، حيث تم عقد 76 جلسة بمشاركة 693 قارئًا، ناقشوا خلالها روايات عربية وعالمية، في بيئة تفاعلية أتاحت تبادل الرؤى وتعميق التجربة القرائية.

وفي سياق دعم الأدب المحلي، أشار الحمود إلى أن المكتبة استضافت "مبادرة نون للكتاب" منذ عام 2023، والتي شهدت عقد 24 جلسة بمشاركة 576 شخصًا، خُصصت لمناقشة أعمال أدبية أردنية، بما يعزز حضور الإنتاج الثقافي الوطني

وبين الحمود أن "نادي شومان للقراءة" أنطلق عام 2020 كنادٍ خاص بموظفي المكتبة، قبل أن يتحول إلى منصة مفتوحة لروّادها. وفي عام 2022، توسّع ليشمل فروع المكتبة المختلفة بعد أن كان مقتصرًا على فرع جبل عمّان، وقد عُقدت ضمنه 262 جلسة، شارك فيها 2738 شخصًا، ناقشوا كتبًا متنوعة في مجالات متعددة، ما جعله أحد أبرز أندية القراءة من حيث الاستمرارية والتأثير المجتمعي.

ونوه إلى أنه في عام 2024، أطلقت المكتبة "نادي عمّان للقراءة"، الذي يركّز على مناقشة أبرز الأعمال الأدبية الأردنية دارت أحداثها في مدينة عمّان، بمشاركة 187 قارئًا، في تجربة تربط الأدب بالمكان والهوية.

وقال إن عام 2025، شهد إطلاق ناديين متخصصين يعكسان توجهًا نحو التعمق المعرفي وهما: نادي نجيب محفوظ للقراءة، الذي يعنى بقراءة أعمال الأديب العربي الكبير نجيب محفوظ قراءة تحليلية معمّقة، مشيرا إلى أنه خلال 31 جلسة وبمشاركة 401 قارئ، تناول المشاركون أعمال محفوظ من زوايا متعددة، شملت تحليل البنية السردية، ودراسة الشخصيات، ومناقشة القضايا الفكرية، إلى جانب قراءة الرموز والإسقاطات في نصوصه. أما النادي الثاني فهو نادي قراءة إنسانيات الذي يركّز على قراءة كتب في مجالات العلوم الإنسانية، حيث شهد 6 جلسات بمشاركة 82 قارئًا. وتناولت النقاشات موضوعات في الفلسفة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والتاريخ الثقافي، ضمن بيئة حوارية مفتوحة تربط المعرفة النظرية بواقع الحياة اليومية.

مؤسس ومدير مبادرة "نون للكتاب" أسيد الحوتري، أكد أن القراءة تُعدّ من أعظم وسائل بناء الوعي وتوسيع المعرفة، خاصة حين تكون منتظمة ومستمرة. فهي لا تقتصر على المتعة، بل تؤثر بعمق في الأفكار والمشاعر والسلوك، وتمنح القارئ قيماً معرفية ودروساً حياتية تساهم في تطوير الإنسان.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، تبرز مؤسسة عبد الحميد شومان التي تستضيف في فروعها المتعددة مجموعة من نوادي الكتاب، ومنها مبادرة "نون للكتاب" التي تهدف إلى تشجيع القراءة والكتابة معاً من خلال مناقشة أعمال الكتّاب الأردنيين. كما تقدم المؤسسة دوراً ريادياً في نشر ثقافة القراءة عبر برامجها المتنوعة ومسابقاتها وجوائزها.

من جهتها قالت منسقة إحدى مبادرات أندية القراءة دانا جودة، إن أندية القراءة تلعب دورًا مهمًا في إعادة بناء الحوار الإنساني في زمن يتزايد فيه الانعزال داخل المجتمع الرقمي. فهي تتيح مساحة للتفكير النقدي، وتبادل الأفكار، والإنصات لوجهات نظر مختلفة بعيدًا عن التفاعل السريع والمختصر الذي تفرضه المنصات الرقمية.

وأشارت إلى أن مؤسسة عبد الحميد شومان، تعد بيئة حاضنة وداعمة لهذه المبادرات، من خلال تعاونها المستمر مع الأندية والأنشطة الثقافية لتعزيز الوعي والمعرفة والمشاركة المجتمعيّة.

منسقات مبادرة "إستراحة معرفة" للقراءة هالة غطاس ولمى الصاحب وهناء الكردي، أكدن أهمية أندية القراءة التي توفر القراءة الجماعية بأجواء مختلفة لا تتوفر بأي مكان وزمان، حيث أن أندية القراءة ليست مجرد منفذ لقراءة الكتب، فالقراءة الفردية ممكنة وواردة في أي زمان ومكان، مشيرات إلى أن القراءة تصقل الفكر وتساعد في بناء مهارات الحوار والتفكير النقدي.

وقالن إن أهمية أندية القراءة لها جوانب متعددة، فهي أولا تصقل الفكر وتساعد في بناء مهارات الحوار والتفكير النقدي، إضافة إلى ذلك فأندية القراءة تعطي القراءة متعة أكبر، حيث أن النقاشات المفتوحة حول الكتب تساهم في رؤية الكتاب نفسه من منظور مختلف بالنسبة لكل قارئ، وبالتالي توسيع مدارك النقد تدريجيا لدى القراء. واوضحن أن هناك جانب لا يمكن إغفاله، وهو الجانب الاجتماعي، حيث تولد من هذه النوادي معارف وصداقات متينة وتدعو للفخر.

مؤسسة ومديرة منصة "منارة" علا خليل، قالت إن القراءة أداة لتشكيل الوعي، وبوابة لفهم الذات والعالم، وهي وإن كانت ضرورية في كل مراحل الحياة، فإن أهميتها تزداد في مرحلة ما بين الطفولة وسن الرشد، إذ يمتلك اليافعون في تلك المرحلة العمرية فضولًا شديدًا وأسئلة كبيرة لا ينبغي تجاهلها. ولأن الإجابات الجاهزة لا تقنعهم كما تقنع الأطفال، فإن من واجبنا إرشادهم ليجدوا هذه الإجابات بأنفسهم، ولهذا نقول: "إذا سألك طفل، تعلّم كيف تجيب عن سؤاله، أما إذا سألك يافع فعلّمه كيف يجد الإجابة".

وبينت أنه من أجل هذا تأسست "منارة"، وهي أول منصة لتصنيف وتقييم كتب اليافعين باللغة العربية. تعرّف المنصة بالكتب ونُتيح مساحة لتقييمها بأسلوب يعزز مهارات التفكير النقدي والاختيار الواعي عند الجيل الجديد، لتمكينهم من تكوين علاقة ناضجة مع القراءة. كما ينظّم مشروع "منارة" جلسات دورية لمناقشة الكتب يمارس فيها اليافعون مهارات الحوار والتفاعل العميق مع المادة المقروءة. وبهذا تجمع "منارة" القرّاء واقعيًا وافتراضيًا وتؤسس لمجتمع قراءة ليافعين أكثر قدرة على التعامل مع أسئلتهم ومشاعرهم.

ونوهت إلى أن مبادرات القراءة ضرورة وليست ترفًا، وهي لا تنجح بمعزل عن بيئة ثقافية تحتضنها، يشترك فيها كل من يضع تنمية اليافعين في مقدّمة أولوياته. وأضافت أنه "من هنا كان تعاوننا مع مؤسسة عبد الحميد شومان، فقد وفّرت المؤسسة مساحات في مكتباتها لإقامة جلسات "منارة"، كما تخطط لتوفير الكتب التي يقبل عليها اليافعون ويرغبون بمناقشاتها في هذه الجلسات".

الحمود ختم القول بتأكيده على حرص مكتبة عبد الحميد شومان ومواصلتها أداء رسالتها الثقافية، ليس فقط كمكان للكتب، بل كفضاء حي للحوار والتفكير والنقاش، يعزّز حضور القراءة في الحياة اليومية.