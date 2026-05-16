أعضاء مؤتمر فتح يدلون بأصواتهم لانتخاب قيادة جديدة للحركة

خبرني - أدلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح"، خلال أعمال المؤتمر العام الثامن للحركة المنعقد في مدينة رام الله.

وتفقد عباس سير العملية الانتخابية في قاعة الاقتراع بمقر الرئاسة، مؤكدا أهمية إنجاحها بما يعكس وحدة الحركة وتجديد مؤسساتها القيادية.

وبدأ أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" صباح السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، على أن تستمر حتى ساعات المساء، تليها عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

ويشارك في المؤتمر نحو 2580 عضواً من كوادر الحركة، مع تنظيم عملية التصويت في رام الله بالتوازي مع مواقع أخرى في قطاع غزة والقاهرة وبيروت.

ويتنافس 59 مرشحاً على 18 مقعداً في اللجنة المركزية، فيما يتنافس 450 مرشحاً على 80 مقعداً في المجلس الثوري.

وقال الناطق باسم المؤتمر محمود أبو الهيجا إن عملية الاقتراع قد تمتد حتى المساء بسبب كثافة عدد المرشحين والإجراءات التنظيمية، مشيراً إلى أن النتائج الأولية ستعلن لاحقاً اليوم، على أن تصدر النتائج النهائية الأحد.

وضمت قائمة المرشحين لعضوية اللجنة المركزية عدداً من الأسماء البارزة، بينها حسين الشيخ وجبريل الرجوب ومحمود العالول وروحي فتوح وتوفيق الطيراوي ومحمد اشتية، إضافة إلى القيادي الاسير مروان البرغوثي.

كما شملت القائمة ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني، ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، والقيادي زكريا الزبيدي، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، الذي أفرج عنه العام الماضي ضمن صفقة تبادل.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تعهدات سابقة للرئيس الفلسطيني بإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير وحركة "فتح"، وإجراء إصلاحات سياسية وإدارية، وسط ضغوط داخلية ودولية متزايدة على الحكومة الفلسطينية.