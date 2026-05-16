استنفار أمني بلندن.. مسيرة لليمين تقابلها مظاهرة مؤيدة لفلسطين

خبرني - تشهد العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، انطلاق مظاهرتين كبيرتين في وقت واحد، وسط استعدادات أمنية مكثفة تشمل نشر أكثر من 4 آلاف شرطي، في ظل مخاوف من اندلاع مواجهات وتحذيرات من أن يشهد اليوم واحدا من أعلى مستويات الازدحام في المدينة منذ سنوات.

وقالت بلومبيرغ إنه من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة "توحيد المملكة" التي ينظمها الناشط من أقصى اليمين ستيفن ياكسلي-لينون، المعروف بـ"تومي روبنسون"، وذلك بالتزامن مع المسيرة السنوية المؤيدة لفلسطين والمعروفة بـ"مسيرة ذكرى النكبة".

وبسبب المخاوف من وقوع اشتباكات بين المتظاهرين اليمينيين والمؤيدين لفلسطين، في حال عدم إبعاد بعضهم عن بعض، تستعد شرطة العاصمة لنشر أكثر من 4 آلاف عنصر لتأمين الفعاليتين، وهو ما وصفته بـ"الحجم غير المسبوق للعمليات في السنوات الأخيرة".

وجرى تجهيز الضباط بمعدات مكافحة الشغب، إلى جانب استخدام المسيرات للبحث عن المشتبه بهم، فضلا عن كاميرات التعرّف على الوجوه على الهواء بشكل مباشر.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتحدث فيه تقارير عن تصاعد المخاوف من ارتفاع معدلات جرائم الكراهية في بريطانيا.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بوجود ما يبرر حظر بعض الاحتجاجات.

كما تعهّد ستارمر باستخدام "كامل قوة الدولة" لمواجهة "معاداة السامية"، وذلك إثر حادث طعن في شمال لندن خلال أبريل/نيسان الماضي أدى إلى دخول رجلين يهوديين المستشفى.