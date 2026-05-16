وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال الـ80

خبرني - أعلنت وزارة الثقافة برنامج احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الثمانين، التي ستقام خلال الفترة من 23 وحتى 25 أيار الحالي في جميع محافظات المملكة.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة السبت، تبدأ الفعاليات يومياً عند الساعة الخامسة مساءً، وتستمر حتى ساعات الليل، وتتضمن حفلات غنائية وطنية يحييها فنانون وفرق شعبية أردنية، وعروضاً فلكلورية وتراثية، وعروضاً موسيقية ومسرحية، وعروض الطبول والفرق الجوالة.

وتشتمل الفعاليات على مبادرات ثقافية محلية، وأنشطة مخصصة للأطفال، منها الرسم على الوجوه، وألعاب ترفيهية، وشخصيات كرتونية، ورسم بالحنّاء، ومسابقات ثقافية، وهدايا، وجوائز.

كما تشتمل على بازارات للمنتجات المحلية والحرف اليدوية والأطعمة الشعبية، دعماً للأسر المنتجة، وإبرازاً للموروث الثقافي الأردني، إلى جانب مشاركة واسعة للمواهب الشابة وفرق الكشافة، ضمن فعاليات مجانية ومتنوعة تناسب جميع الفئات العمرية.

ويشتمل برنامج الفعاليات على عروض مركزية ومسائية كبرى يوم الاثنين المقبل بمناسبة عيد الاستقلال، إلى جانب مسيرات كرنفالية، وعروض لفرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية، وفرقة موسيقات الأمن العام، إضافة إلى عروض لسلاح الجو الملكي.

وستقام، بحسب البيان، عروض للألعاب النارية في مختلف المحافظات مساء يوم الاثنين المقبل احتفاءً بعيد الاستقلال، إلى جانب عرض مميز للألعاب النارية والليزر في أبراج بوابة الأردن (محيط منطقة الدوار السادس)، بمصاحبة مقطوعة موسيقية للموسيقار هيثم سكرية.

ولفت بيان الوزارة إلى أنه بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين، ستُفتح أبواب المتاحف أمام المواطنين مجاناً، إضافة إلى تنظيم بطولة خماسيات كرة القدم على مستوى المحافظات، ومهرجان العقبة الرياضي، وإقامة فعاليات خاصة في متحف السيارات الملكي يوم الجمعة المقبل.

وبيّنت الوزارة أن البرنامج الاحتفالي لهذا العام يركز على توسيع المشاركة المجتمعية، وإتاحة فضاءات احتفالية مفتوحة وآمنة للعائلات والشباب والأطفال، مع إبراز التنوع الثقافي والفني الذي تتميز به المحافظات، مشيرة إلى مشاركة مجموعة من المتطوعين الشباب في دعم وإنجاح الاحتفالات، بما يعكس دورهم المجتمعي في إبراز هذه المناسبة الوطنية.

وستقام الاحتفالات في الساحات والحدائق العامة والمراكز الثقافية والمواقع السياحية والتراثية في مختلف المحافظات، وفي عدد من المواقع الرئيسة بالمملكة، من بينها المدرج الروماني والساحة الهاشمية وحدائق الجبيهة في عمّان، وفي المسرح الجنوبي بمدينة جرش الأثرية، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة.

كما ستقام في حدائق الملك عبدالله الثاني في إربد، وتلفريك عجلون، وجامعة الطفيلة التقنية، ومدينة الأمير فيصل للشباب في الكرك، ومجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي في المفرق، وملعب عماد الدين زنكي في مأدبا، ومدرسة السلط الثانوية للبنين، والقرية الحضرية في الزرقاء، والحديقة البيئية في الرصيفة، وحديقة معان النموذجية.

وأوضح بيان الوزارة أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عبر صفحات "احتفالات الأردن" على فيسبوك وإنستغرام.

