عندما يحزن القلب... كيف يتأثر جسدك؟

خبرني - يُعدّ الحزن استجابة إنسانية طبيعية للتجارب الصعبة والخسارات، إلا أن تأثيره لا يقتصر على الجانب النفسي فقط، بل يمتد ليشمل مختلف وظائف الجسم. فمع استمرار الحزن أو شدته، قد تظهر مجموعة من الأعراض الجسدية التي تعكس الترابط العميق بين الحالة النفسية والصحة العامة. وفيما يلي أبرز الطرق التي يمكن أن يؤثر بها الحزن في جسمك، وفقاً لموقع «ويب ميد»:

مشاكل النوم

قد يحول الحزن دون حصولك على النوم المنتظم الذي يحتاج إليه عقلك وجسمك. فقد تجد صعوبة في الخلود إلى النوم، أو تستيقظ بشكل متكرر خلال الليل، أو حتى تنام لساعات طويلة أكثر من المعتاد. وللتخفيف من هذه الاضطرابات، يمكن أن تساعدك عادات النوم الصحية، مثل الاسترخاء التدريجي قبل النوم من خلال أنشطة هادئة مثل أخذ حمام دافئ، أو قراءة كتاب، أو ممارسة تمارين التنفس، إضافة إلى الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يومياً.

الإرهاق

قد يؤدي الضغط النفسي الناتج عن الحزن إلى استنزاف طاقتك بشكل ملحوظ. وللحفاظ على نشاطك، من المهم الحرص على تناول الطعام بانتظام، حتى في حال انخفاض الشهية. كما أن ممارسة النشاط البدني، ولو كان بسيطاً مثل المشي لفترة قصيرة، يمكن أن يكون مفيداً. إلى جانب ذلك، يُنصح بالحفاظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء، إذ إن الدعم الاجتماعي يلعب دوراً مهماً في التخفيف من آثار الحزن. وقد يكون اللجوء إلى اختصاصي صحة نفسية أو الانضمام إلى مجموعات الدعم خطوة مفيدة لتعزيز الشعور بالانتماء واكتساب مهارات تساعدك على التكيف.

الجهاز المناعي

تشير بعض الأدلة إلى أن الحزن قد يؤثر سلباً في قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى، خصوصاً إذا استمر لفترة طويلة. لذلك، إذا كنت تواجه صعوبة في التكيف مع فقدان أو تجربة مؤلمة، فقد يكون من المفيد استشارة طبيب أو مختص في الصحة النفسية.

الالتهاب

يحدث الالتهاب عندما يستجيب جهاز المناعة لشيء يراه تهديداً، ما يؤدي إلى تورم في أنسجة الجسم. ويرتبط الالتهاب بعدد من الأمراض، مثل أمراض القلب، والتهاب المفاصل، والسكري، والربو، وربما بعض أنواع السرطان. وتشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين الحزن وزيادة مستويات الالتهاب، حيث قد تزداد حدته كلما اشتد الحزن. ويمكن أن يساعد اتباع نمط حياة صحي، يشمل التمارين الرياضية والتغذية المتوازنة، في الحد من هذه التأثيرات.

القلق

قد تجعلك التجارب المرتبطة بالحزن تشعر بفقدان السيطرة على مجريات حياتك. وقد يظهر القلق في صورة مخاوف بشأن المستقبل المالي، أو الشعور بالوحدة، أو الخوف من فقدان أشخاص آخرين. رغم أن قدراً من القلق يُعدّ طبيعياً، فإن استمراره لأشهر عدة أو تأثيره في حياتك اليومية يستدعي التفكير في استشارة اختصاصي نفسي.

هرمون الكورتيزول

يُعرف الكورتيزول باسم «هرمون التوتر»، وقد يزداد إفرازه في الجسم خلال الأشهر الأولى التي تلي فقدان شخص عزيز. واستمرار ارتفاع مستوياته لفترة طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

الهضم

يؤثر الحزن في عاداتك الغذائية، فيدفعك إلى إهمال تناول الطعام أو الإفراط فيه. كما يمكن أن تؤدي هرمونات التوتر إلى ظهور أعراض في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان أو تهيج المعدة. وقد تشمل المشكلات المحتملة تقلصات المعدة، أو الإسهال، أو الإمساك، أو القرحة، أو حتى متلازمة القولون العصبي. وإذا استمرت هذه الأعراض، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لتحديد العلاج المناسب.

متلازمة القلب المكسور

يؤدي الفقدان المفاجئ لشخص عزيز إلى صدمة عاطفية شديدة تحفّز إفراز هرمونات تسبب ألماً حاداً في الصدر وصعوبة في التنفس. وفي هذه الحالة، قد لا يعمل القلب بكفاءة مؤقتاً، ما يُشبه أعراض النوبة القلبية، رغم عدم وجود انسداد في الشرايين. وغالباً ما يتعافى معظم الأشخاص من هذه الحالة خلال أيام أو أسابيع قليلة.

ارتفاع خطر الإصابة بنوبة قلبية

في اليوم الأول بعد فقدان شخص عزيز، ترتفع احتمالية الإصابة بنوبة قلبية بشكل ملحوظ مقارنة بالمعتاد. وعلى الرغم من أن هذا الخطر يتراجع تدريجياً خلال الأسبوع الأول، فإنه قد يظل أعلى من الطبيعي خلال الشهر الأول. لذلك، من المهم الحرص على النوم الجيد والانتباه إلى أعراض النوبة القلبية، مثل ألم الصدر أو المعدة، والتعرق البارد، والغثيان، والدوار.