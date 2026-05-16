جريمة جنوب عمّان.. ماذا قال الطب الشرعي وما الذي كشفته التحقيقات؟

خبرني - قال مصدر طبي في المركز الوطني للطب الشرعي إن السيدة (71 عاماً) التي عُثر عليها متوفاة داخل منزلها في جنوب عمّان، أظهرت نتائج التشريح تعرضها لإصابات بليغة في الرأس نتيجة الاعتداء بأداة صلبة، إضافة إلى علامات خنق واضحة على الرقبة، مرجحاً أن سبب الوفاة يعود إلى الاختناق مع إصابات رضّية في الجمجمة.

وفي التفاصيل، أوضح المصدر أن فرق الطب الشرعي أجرى فحوصاً مخبرية شاملة، وتم أخذ عينات من الدم والأنسجة لاستكمال التحليل، فيما تم تحويل الجثمان إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتوثيق النتائج بشكل رسمي.

بالتزامن مع ذلك، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الحادثة، وتمكنت من إلقاء القبض على نجل الضحية بعد فراره من الموقع عقب الواقعة، قبل أن يُحال إلى المدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب المعطيات الأولية، أشارت الجهات المختصة إلى وجود تاريخ من الاضطرابات النفسية لدى المشتبه به، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كافة ملابسات الحادثة ودوافعها.

وكانت الفرق الأمنية قد تعاملت مع البلاغ فور وروده، حيث جرى نقل الجثمان وإجراء الصفة التشريحية، إلى جانب استجواب عدد من أفراد العائلة وجمع الأدلة الفنية والقضائية ذات الصلة بالقضية.