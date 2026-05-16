مدير تطبيق سند : نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين

خبرني - قال مدير تطبيق "سند" الحكومي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة محمد البطيخي، السبت، إنه جرى في عام 2024 تأسيس وحدة خاصة بالذكاء الاصطناعي في الوزارة، مؤكدا أن العمل جارٍ على توظيف الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين.

وأضاف البطيخي، خلال حديثه في جلسة بعنوان "كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف مفهوم الإنتاجية في القطاعات المختلفة"، عُقدت على هامش منتدى "تواصل 2026"، أن هناك خطوة يجري العمل عليها لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطنين، عبر توفير المعلومات والرد على التساؤلات.

وعرض البطيخي، خلال الجلسة، تجربة توظف الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات مرتبطة بدائرة الأحوال المدنية والجوازات، من بينها استفسارات تتعلق بتجديد جواز السفر.

وجرت التجربة دون الحديث مع موظف حقيقي، وإنما عبر توظيف خاصية الذكاء الاصطناعي، التي أجابت على استفسارات البطيخي وصولا إلى مرحلة إرسال الموقع الجغرافي لأقرب موقع لدائرة الأحوال المدنية من مكان وجوده.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

من جهته، أكد اختصاصي أورام الأطفال ورئيس مكتب الذكاء الاصطناعي في مركز الحسين للسرطان الدكتور إياد سلطان، خلال الجلسة، أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في المجال الطبي، مشيرا إلى أن العقل الإنساني يجب أن يستوعب هذا التطور الذي وفر الفرصة للإنسان لأن يصبح خبيرا في مجال ما.

وقال إن هناك طبيبا في الثمانين من العمر يواكب التقنيات ويطورها، مشيرا إلى أن العمر ليس عائقا أمام التطوير.

كما رأى مؤسس "brdg studio" نضال خليفة أن الذكاء الاصطناعي هو "نفط العصر الحالي"، مشيرا إلى أن هناك من خسر وظيفته نتيجة الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك أيضا من دخل إلى سوق العمل من خلال إنشاء شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وانطلقت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات - البحر الميت، السبت، أعمال وفعاليات منتدى تواصل 2026، الذي يُعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ويشتمل المنتدى على جلسات متوازية تضم متحدثين من داخل الأردن.

ويُعد "تواصل" منتدى حواريا وطنيا تعقده مؤسسة ولي العهد سنويا، بهدف استحداث فضاء تفاعلي لتبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني.