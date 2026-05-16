مواطنون يوجهون رسالة إلى جعفر حسان: نريد خبز الحبة الكاملة بدل الأبيض

خبرني - وجّه مواطنون عبر "خبرني" رسالة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان دعوا فيها إلى دراسة إمكانية تعميم استخدام خبز الحبة الكاملة على مستوى المملكة، والتقليل من الاعتماد على الخبز الأبيض.

وأشار المواطنون في رسالتهم إلى أن التوسع في استهلاك خبز الحبة الكاملة قد يسهم في خلق بيئة غذائية صحية تدعم الوقاية من عدد من المشكلات الصحية المرتبطة بالتغذية، مؤكدين أهمية تفعيل الدور الرقابي لضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

ودعوا إلى تبني سياسات صحية وتشريعية تشجع على التحول نحو خيارات غذائية أكثر فائدة، بما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين وقدرتهم على الإنتاج وبناء المجتمع.