حماس تعلن استشهاد قائد جناحها العسكري عز الدين الحداد

خبرني - أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، استشهاد قائد جناحها العسكري عز الدين الحداد الذي أعلنت إسرائيل يوم أمس أنها استهدفته بغارة جوية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن "مسؤولاً كبيراً" في حماس أكد استشهاده الحداد.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً، أنه وبالتعاون مع "الشاباك" تمكنا من اغتيال الحداد. وقال المتحدث باسم الجيش باللغة العربية إن الحداد يُعتبر "من آخر كبار قادة الذراع العسكري لحماس الذين أشرفوا على التخطيط والتنفيذ لهجوم السابع من أكتوبر".، وعلى إدارة القتال ضد قوات الجيش.

وكان عدد من المساجد شمالي قطاع غزة أعلن في وقت سابق وفاة قائد الجناح العسكري للحركة، بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي استهدافه بغارات جوية.



وقال مسلم الحداد، إن "عز الدين وزوجته وابنته قُتلوا بقصف إسرائيلي على بناية سكنية في مدينة غزة".

واحتشد العشرات من أقاربه لتشييعه في مسجد شهداء الأقصى بمدينة غزة، وإلقاء نظرة الوداع عليه. وتجمع أفراد عائلته حول ثلاثة جثامين وظهرت بجانبها صورة لعز الدين الحداد، وكتب عليها "الشهيد القائد".



ولم تعلّق حركة حماس يوم أمس على الأنباء التي أوردتها إسرائيل، لكن مسؤولين في الحركة نشروا عبر حساباتهم منشورات نعي مبطنة له.



واستهدف الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، بناية سكنية ومركبة قالت إسرائيل إنها تعود لعز الدين الحداد، وطاقم المرافقة والتأمين الخاص به.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة عشرات آخرين جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة.

