الإمارات: الانسحاب من أوبك قرار سيادي واستراتيجي

خبرني - أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن قرار الإمارات الانسحاب من تحالفَي أوبك وأوبك+ يُعد خيارا سياديا واستراتيجيا جاء بعد تقييم شامل لسياسة الإنتاج الوطنية والقدرات المستقبلية للدولة.

وأوضح المزروعي أن القرار لا يستند إلى أي اعتبارات سياسية، ولا يعكس وجود أي انقسامات بين الإمارات وشركائها في التحالف، مشددا على أن العلاقات مع الدول الأعضاء قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن الإمارات تتخذ قراراتها السيادية والاستراتيجية وفق مصالحها الوطنية، بعيدا عن التكهنات أو الروايات المضللة التي يتم تداولها بشأن أسباب القرار.

وأكد وزير الطاقة الإماراتي أن الدولة مستمرة في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية بما ينسجم مع خططها المستقبلية ورؤيتها الاقتصادية طويلة المدى.