*
السبت: 16 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الإمارات: الانسحاب من أوبك قرار سيادي واستراتيجي

  • 16 أيار 2026
  • 12:33
الإمارات الانسحاب من أوبك قرار سيادي واستراتيجي

خبرني - أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن قرار الإمارات الانسحاب من تحالفَي أوبك وأوبك+ يُعد خيارا سياديا واستراتيجيا جاء بعد تقييم شامل لسياسة الإنتاج الوطنية والقدرات المستقبلية للدولة.

وأوضح المزروعي أن القرار لا يستند إلى أي اعتبارات سياسية، ولا يعكس وجود أي انقسامات بين الإمارات وشركائها في التحالف، مشددا على أن العلاقات مع الدول الأعضاء قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن الإمارات تتخذ قراراتها السيادية والاستراتيجية وفق مصالحها الوطنية، بعيدا عن التكهنات أو الروايات المضللة التي يتم تداولها بشأن أسباب القرار.

وأكد وزير الطاقة الإماراتي أن الدولة مستمرة في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية بما ينسجم مع خططها المستقبلية ورؤيتها الاقتصادية طويلة المدى.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بكلمتين.. رونالدو يعلق قبل مباراة النصر وغامبا أوساكا الياباني اليوم (صور)
بكلمتين.. رونالدو يعلق قبل مباراة النصر وغامبا أوساكا الياباني اليوم (صور)
  • 2026-05-16 10:12
3 عروض سعودية على طاولة ليفاندوفسكي
3 عروض سعودية على طاولة ليفاندوفسكي
  • 2026-05-16 01:41
صدمة في الأول بارك .. جيسوس يقرر الرحيل عن النصر
صدمة في الأول بارك .. جيسوس يقرر الرحيل عن النصر
  • 2026-05-16 01:34
رونالدو يبحث عن لقب قاري جديد عبر بوابة النصر السعودي
رونالدو يبحث عن لقب قاري جديد عبر بوابة النصر السعودي
  • 2026-05-15 20:36
الهند توقع اتفاقيات مع الإمارات بشأن الدفاع والنفط
الهند توقع اتفاقيات مع الإمارات بشأن الدفاع والنفط
  • 2026-05-15 14:31
عراقجي يهاجم الإمارات مجددا
عراقجي يهاجم الإمارات مجددا
  • 2026-05-15 12:06