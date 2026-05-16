رئيس لجنة أمانة عمّان : لا توجد مدينة في العالم خالية من الازدحامات

خبرني - قال رئيس لجنة أمانة عمّان، يوسف الشواربة، السبت، إن التشريع بوابة المستقبل، مؤكدا أن الأمانة تعمل وفقا لاستراتيجيات محددة.

وأضاف، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "أنماط العيش في عالم متغيّر: كيف تتشكل مجتمعاتنا اليوم"، عُقدت على هامش فعاليات منتدى "تواصل 2026"، أن غياب التخطيط هو سبب نقص المواقف الخاصة بالمركبات، مؤكدا أنه لا توجد مدينة في العالم خالية من الازدحامات، معتبرا أن الأزمة ضريبة العيش في المدينة.

وقال إن من يريد الذهاب إلى الريف فلن يجد الأزمة الموجودة في المدينة، مشددا على أن الازدحامات سببها كثرة السيارات، موضحا أن مدخل التخطيط في هذه الملفات هو الأهم.

ولفت الشواربة النظر إلى أن الأمانة تقود مشروع تحويل عمّان إلى مدينة ذكية، بالمشاركة مع مختلف الشركاء.

وأوضح أن التكنولوجيا تقودنا إلى التحول الرقمي، ولكن ليس على حساب شكل المدينة وهويتها.

وأوضح الشواربة، ردا على مداخلات الحضور، أن المشاريع الكبرى في المدينة تأتي استجابة لمتطلبات المدينة، وليس لتغيير هويتها أو طابعها.

وقال إن أمانة عمّان تضم 18 خدمة لا تحتاج إلى مراجعة المواطن إطلاقا.

وأضاف: "لا يوجد لدينا قطارات كوسيلة مواصلات، ولكن توجد وسائل نقل أخرى مثل الباصات والسرفيس".

وانطلقت، السبت، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، أعمال وفعاليات منتدى "تواصل 2026"، الذي يُعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ويشتمل المنتدى على جلسات متوازية تضم متحدثين من داخل الأردن.

ويُعد "تواصل" منتدى حواريا وطنيا تعقده مؤسسة ولي العهد سنويا، بهدف استحداث فضاء تفاعلي لتبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني.

ولا يقتصر دور "تواصل" على تحليل القضايا والتحديات المختلفة بمشاركة جهات رسمية وخاصة وأهلية، بل يتجاوز ذلك ليكون منبرا حيويا وقناة لأصوات الجمهور والشباب، حيث ترصد مؤسسة ولي العهد على مدار العام أبرز النقاشات والقضايا العامة والتوجهات والمبادرات الوطنية، ويجري التطرق إليها في منتدى "تواصل" من خلال جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص بمهنية، بما يوفر للباحثين عن الوضوح والمنظور السليم مرتكزا قويا للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بصورة أفضل.