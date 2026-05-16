المومني: الحكومة تستعين بمؤثرين وناشطي مواقع التواصل لمواجهة الشائعات

خبرني - كشف وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الحكومة ومؤسسات الدولة تلجأ أحيانا إلى الاستعانة بناشطي التواصل الاجتماعي لنفي الشائعات.

وقال المومني خلال جلسة "إعلام يواكب اللحظة: كيف نصمم الرسالة في عالم يضج بالمحتوى؟" ضمن منتدى تواصل اليوم السبت، إن الحكومة تتواصل مع ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبلغهم بتداول شائعات معينة وتزودهم بالحقيقة وتطلب منهم إيضاحها.

وبين أن الرد على الشائعات يمر بمرحل عدة، تبدأ من رصد الإشاعة ثم اجراء تقدير أولي من قبل الجهة المعنية فيما يتعلق بنسبة اتشار هذه الإشاعة وحجم الضرر المترتب عليها، وإذا ما كانت تستحق الرد عليها ام لا.

وأوضح أنه بعد وضع هذه التقديرات الأولية، يتشكل قرار حول الطريقة المثلى للتعامل مع الشائعات، والتي قد تكون بالرد من قبل الجهات المعنية مباشرة أو المؤسسات الإعلامية الرسمية، او الإعلام الخاص، او من خلال الطلب من رئيس الوزراء التحدث بالأمر إذا كان يستحق ذلك، وفي بعض الحالات تكون في تجاهل هذه الشائعات لمنع انتشارها.

وأشار إلى قيام الجهات المعنية باستخدام أسلوب "الرد غير المباشر"، والذي يتمثل بالاستعانة بالمؤثرين للخروج على وسائل التواصل الاجتماعي وتداولهم المعلومات الحقيقية حول الحدث.