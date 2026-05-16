اول مؤتمر علمي وبحثي في جامعة ابن سينا

خبرني - مندوباً عن الدكتور عبد الرؤوف الروابدة رئيس مجلس أمناء جامعة ابن سينا للعلوم الطبية رعى الأستاذ الدكتور عبد الله البشير فعاليات المؤتمر العلمي الأول للجامعة.

واكد الدكتور البشير ان انطلاق باكورة المؤتمرات والأيام العلمية لاول جامعة طبية خاصة في الأردن يمثل انطلاقة حقيقية لعهد جديد في التعليم الطبي النوعي في المملكة والمنطقة المنطلق من اسس وقواعد اكاديمية وعلميّة وبحثية راسخة على مستوى العالم وعبر شراكات نوعية مع كبرى الجامعات العالمية لافتاً إلى النجاحات الكبيرة التي تحققها جامعة بن سينا للعلوم الطبية اليوم على مختلف الصعد ما يضعها في مصاف الجامعات الطبية المتقدمة في المنطقة والعالم .

واكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور درويش بدران كلمة أن هذا المؤتمر هو محطةً تأسيسيةً في مسيرةِ جامعةٍ اختارتْ منذُ نشأتِها أن تجعلَ من العلمِ رسالة، ومن البحثِ منهجاً، ومن الإنسانِ غاية. وأنَّ من أهمِّ أهدافِ هذه الفعالية العلمية إظهار قدراتِ طلبتِنا العلميةَ والبحثية، وأن يُبرِزَ ما يمتلكونَه من طاقاتٍ واعدةٍ في التفكيرِ والتحليلِ والعرضِ والمناقشة.

وقدما في المؤتمر العلمي العديد من الأبحاث في فروع الطب وطب الأسنان التي أجريت في الجامعة بالتعاون مع جامعات محلية وعربية وبمشاركة طلبة الجامعة ، وتم تقديم أكثر من 75 عرض صوري نفذها الطلبة وناقشوها بإشراف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وحضر المؤتمر العلمي عدد من الأطباء وأطباء الأسنان من الجامعات الأردنية والقطاع الخاص وعمداء البحث العلمي وأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الأردنية والخاصة.

وأشاد الحضور بالمستوى المتميز للأبحاث المعروضة وبمستوى طلبة كليتي الطب وطب الأسنان في جامعة بن سينا .

كما قدم الاستاذ الدكتور عبد الله البشير مدير عام مستشفى الأردن والأستاذ الدكتور رياض سعيد مدير التدريب والتعليم الطبي المستمر في المستشفى ، محاضرتين علميتين حازتا على اهتمام كبير من الحضور والطلبة نظراً لكون مستشفى الأردن اليوم المركز الطبي المتكامل الذي يمارس فيه طلبة الجامعة التدريب والدراسة التطبيقية بشكل يتيح لهم الاطلاع على كافة جوانب الرعاية الطبية المتخصصة والمتكاملة