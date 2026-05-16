سلوت يلفت الأنظار بتصرفه تجاه محمد صلاح أمام أستون فيلا (صور)

خبرني - فشل ليفربول في حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد خسارته أمام أستون فيلا 4-2 برسم الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح الذي سيرحل عن ليفربول في غضون أيام قليلة بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي تلقى فيها فريقه خسارة مدوية (4 ـ 2) على ملعب فيلا بارك في بيرمينغهام.

وظهر الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول في مشهد مثير للغرابة مع النجم المصري محمد صلاح في منتصف الشوط الثاني فبعدما كانت النتيجة (3 ـ 1) لأستون فيلا أقحم أرني سلوت المهاجم محمد صلاح ولكن قبل ذلك توجه إلى مقاعد البدلاء وجلس مع لاعبه ليقدم إليه بعض النصائح عندما كان اللعب مستمرا.



وظهر سلوت وهو يحادث صلاح في مشهد أثار جدلا وتفاعلات على منصات التواصل واعتبره كثيرون أمرا مثيرا للغرابة والتساؤلات إذ كان المدرب الهولندي قادرا على تقديم التعليمات للاعبه على خط الملعب.

وتقدم أستون فيلا إلى المركز الرابع برصيد 62 نقطة من 37 مباراة، متخطيا ليفربول الذي حصد 59 نقطة من نفس العدد من المباريات.