اميركا ... سحب لكريم شهير يعالج اﻷكزيما بسبب تلوثه ببكتيريا قاتلة

خبرني - أعلنت شركة Pharmacal، ومقرها ولاية ويسكونسن، عن سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما يباع في المتاجر وعلى اﻹنترنت، وذلك بعد أن اكتشفت الجهات الصحية أن الكريم ملوث بنوع خطير من البكتيريا.



وتعرف هذه البكتيريا علميا باسم "المكورات العنقودية الذهبية"، أو "العنقوديات الذهبية" (Staphylococcus aureus)، وهي موجودة بشكل طبيعي على جلد معظم الناس وفي أنوف نحو 30% منهم، وعادة لا تسبب أي ضرر.



لكن المشكلة تكمن في أنها إذا دخلت الجسم عبر جرح أو منطقة حساسة، فقد تؤدي إلى التهابات خطيرة جدا قد تصل إلى حد الوفاة، خاصة عند الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة أو الذين يعانون من جروح أو حروق أو أمراض جلدية مزمنة.



وحذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في إشعار السحب من أن استخدام هذا الكريم الملوث، الذي يباع في متاجر "إتش إي بي" وعلى موقع أمازون، قد يسبب التهابات موضعية أو قد تمتد لتشمل أعضاء الجسم الداخلية مثل التهابات صمامات القلب، أو العظام والمفاصل، أو تسمم الدم الذي يهدد الحياة.



والمنتج الملوث هو تحديدا أنبوب يزن 6 أونصات (177 ملليلترا)، عليه رقم المنتج 5106 والرمز الشريطي 012277051067، وتاريخ صلاحيته ينتهي في نوفمبر عام 2026. ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار حتى الآن، لكن الشركة تطلب من كل من اشترى هذا الكريم أن يتوقف فورا عن استخدامه ويتخلص منه في القمامة.



جدير بالذكر أن كريم الأكزيما هذا أثبت فعاليته في تهدئة البشرة، بما فيها المتأثرة بالأكزيما. كما أنه يوفر راحة سريعة وطويلة الأمد من الحكة والتهيج والجفاف، وأنه مناسب للأطفال والرضع، كما يساعد في منع عودة الأعراض.



ويحتوي الكريم على "دقيق الشوفان الغروي" الذي يعمل كحاجز طبيعي للبشرة ويرطبها ويخفف الالتهاب، وكان معروفا بأنه آمن حتى للأطفال والرضع.



لكن ليس من الواضح كيف تمكنت البكتيريا من تلويث هذا الكريم، خاصة أن البكتيريا العنقودية يمكن علاجها عادة بالمضادات الحيوية. ومع ذلك، هناك قلق متزايد لأن سلالات منها أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية في الآونة الأخيرة، ما يجعل العدوى أكثر خطورة وقد تؤدي إلى مضاعفات مميتة.