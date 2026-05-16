المومني يدعو للموازنة بين السرعة والدقة عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي

خبرني - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن منتدى "تواصل 2026" يجذب الشباب والخبراء وصناع القرار للحديث حول التحديات المشتركة، وكيف يستفيد الإعلام من هذه الخبرات وتوظيفها، وتبادل الآراء والأفكار المشتركة حولها.

وأضاف خلال بث مشترك للفعالية، أن من القضايا المطروحة في المنتدى كيفية تأطير المعلومات، وكيفية حماية الشباب والعمل على توعيتهم من التدفق الهائل للمعلومات القادمة من الشبكات، للقراءة والنظر فيها ووضع تفكير نقدي عند التعامل معها.

وأشار إلى وجود درجة متقدمة من الوعي المجتمعي في التعامل مع الآفات الرقمية والمعلومات المضللة من خلال الدراية الإعلامية، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، مبينا أن الأردن حاليا في المرحلة الرابعة من العمل المشترك معهم، وفق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وقال إن هناك تحضيرا لمرحلة يقاد فيها الذكاء الاصطناعي عبر قيادات في الذكاء الاصطناعي أنفسهم، الأمر الذي يتطلب وعيا جيدا وتحضيرا.

وأضاف أن الأردن يستثمر في الاستراتيجية الإعلامية في الوزارات ذات العلاقة، وفي المدارس والجامعات مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون أيضا مع وزارة الشباب.

وأكد المومني ضرورة الموازنة بين السرعة والدقة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، والتوعية والتأكيد على دور الجميع في منع استغلاله في التضليل والتزييف.

وقال إن الاستثمار في المصداقية مهم وضروري، وإن نشر الحقيقة والدقة يمثل استثمارا للمؤسسات الإعلامية، دون الوقوع في فخ التسرع.

وأوضح أن الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي جيدة، إذ تساعد المؤسسات الإعلامية في تحليل البيانات الضخمة التي تصلها وتوظيف الذكاء الاصطناعي في هذه الأطر، معتبرا أن ذلك أمر جيد.

وفي المقابل، قال المومني إن الأمر غير الجيد يتمثل باستخدام الذكاء الاصطناعي منذ بداية العمل والاعتماد عليه بشكل كامل، مؤكدا أنه يجب أن يُقاد ويُولد من قبل الأشخاص الصحفيين والإعلاميين أنفسهم.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم لما هو خير، وقد يشكل إضافة للمجتمع، معربا عن الرغبة باستخدامه في مختلف القطاعات بما يحلل البيانات ويجمعها ويبوبها، إلى جانب التجهيز لمواثيق أخلاقية تحمي الشباب والمجتمع في استخدامه بأعمال جيدة.

وأشار إلى أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي، في تشريعه الذي صدر مؤخرا، أكد على أن تكتب وتقر وسائل الإعلام ما إذا كان المحتوى مولدا بالذكاء الاصطناعي.

وانطلقت، السبت، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، أعمال وفعاليات منتدى "تواصل 2026"، الذي يُعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأشاد المومني بالبث المشترك بين القنوات لتغطية المنتدى، معتبرا أن ذلك يظهر الاهتمام المشترك والتواصل المستمر بين القنوات الأردنية.