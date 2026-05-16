بكلمتين.. رونالدو يعلق قبل مباراة النصر وغامبا أوساكا الياباني اليوم (صور)

خبرني - وجه الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي رسالة مثيرة لجماهير فريقه قبل المواجهة المنتظرة ضد غامبا أوساكا الياباني مساء اليوم السبت في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2.

ونشر رونالدو صورة من تدريبات فريقه الأخيرة قبل مواجهة غامبا أوساكا عبر حسابه على منصة "إكس" وعلق قائلا: "اللمسات الأخيرة" في إشارة إلى الاستعدادات النهائية القوية لمواجهة الفريق الياباني.

وكان النصر تأهل إلى المباراة النهائية على حساب الأهلي القطري بعد الفوز عليه بخمسة أهداف مقابل هدف.

فيما تأهل الفريق الياباني بعدما فاز على بانكوك يونايتد 1-0 خارج أرضه قبل أن ينطلق بقوة في مباراة الإياب ويحقق الفوز 3-0، ليحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.

